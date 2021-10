Succén – klara för final: ”Är otroliga”

Global Champions Tour fortsatte under helgen i i slovakiska Samorin. Under fredagskvällen var det dags för den första rundan där tre svenska ryttare var på plats. Peder Fredricson, som tävlar för Valkenswaard United, Henrik von Eckermann och Evelina Tovek rider för Scandinavian Vikings. Samtliga svenskar stod på startfältet.

Tovek och Fredricson klara för final

Fredricson, som numera rankad världsetta, stod för en felfri runda med Catch me Not. Ekipaget vann så sent som i september EM-brons.

– Det är en otrolig fin hoppning och dessutom med en försiktig häst. Det är 100 procent korrekt, säger kommentatorn Julia Navrén i SportExpressens sändning.

Men desto tuffare gick det för Henrik von Eckermann. Ryttaren, med hästen King Edwards fick inte till det och kom på en 37:e plats. Det innebar att han med stor sannolikhet kommer att missa morgondagens Grand Prix-final.

– Det ser mörkt ut och det kommer vara på gränsen. Vi får se om tiden (71.75) räcker, säger Julia Navrén.

Peder Fredricson är inte ensam svensk som kommer stå på startfältet imorgon. Även Evelina Tovek lyckades ta sig dit med hästen Winnetou de la Hamente.

Lördag 16 oktober: Andra rundan Global Champions League (Start 16.45)

Lördag 16 oktober: Global Champions Tour Grand Prix (Start 19.10)