Brorsan Jens Fredricson säkrade det svenska guldet i laghoppningen. Peder Fredricson visste därför att han inför den sista rundan hade ett VM-guld.

Han och hästen All in behövde därför bara fokusera på att ge sig själv en fin utgångspunkt inför söndagens individuella final. Men det var lättare sagt än gjort.

Fredricson och All in rev tre gånger och hamnade utanför de 25 bästa. Den svenska stjärnan, just nu trea på världsrankingen och en av favoriterna till det individuella guldet, missar därmed finalen.

– I dag var inte vår bästa dag. Men med ett lag som det här är det okej, säger han.

Och visst måste en VM-guldmedalj runt halsen vara den bästa sortens tröst efter en tung runda individuellt.

– Det är underbart att ha den runt halsen, säger han till SVT.

