Distansritten på ryttar-VM över 16 mil blev ingen triumfartad öppning på mästerskapen i Tryon. Snarare motsatsen.

På grund av en arrangörsmiss kom flera ekipage inte fram till startlinjen i tid, vilket innebar att loppet fick avbrytas. Efter en paus på 45 minuter återupptogs sedan loppet – med beskedet att fyra mil skulle strykas från distansen. Men strax efter midnatt svensk tid avbröts loppet för en andra gång – och den här gången permanent.

Det varma vädret i kombination med hög luftfuktighet och en regntung bana låg bakom beslutet, som kom efter att tävlingshästen Barack Obama, som ridits av nyzeeländaren Jenny Champion, tvingats avlivas. Hästen ska ha drabbats av plötsliga njurproblem.

”Det var totalt kaos”

Samtidigt beskriver vittnen som var närvarande vid tillfället då loppet ställdes in som nära upploppsstämning. Polisen kallades till plats, rapporterar den amerikanska ridsportstidningen The Chronicle of The Horse.

– Det var totalt kaos. Jag har aldrig sett så mycket kaos. Folk galopperade runt och visade fingret och skrek svordomar, säger tävlingsfotografen Leanjo de Koster till tidningen.

– Det var helt sinnessjukt. En av våra vänner blev slagna i ansiktet. Det fanns en hel grupp utanför veterinärernas område. Det var ryttarna som var arga för att man hade stoppat loppet, de var förbannade på domarna, för de hade inga andra att ta ut ilskan på, så de skrek och gapade, säger den amerikanska tränaren Heather Reynolds.

Reynolds står dock bakom beskedet att ställa in loppet.

– Jag tycker att det var rätt för folk red snabbare än vad de borde. Det var inte alls rätt väder, säger Reynolds.

