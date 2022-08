Peder Fredricson tillsammans med All In har varit en lång framgångssaga. Ekipaget har varit givet i det svenska hopplandslaget, setts som världens bästa ekipage och tagit guld på både EM, OS och nu VM.

Nu har valacken blivit 16 år gammal och det återstår att se hur länge vi får se ekipaget på den allra högsta nivån.

– Det får vi se. Just nu är jag bara superglad att han har vunnit VM, säger Peder Fredricson och fortsätter:

– Vad han kommer göra framöver får vi se. Det får han själv avgöra, det har vi gjort tidigare.

Känslan avgör framtiden

Inför VM i Herning var det osäkert om All In var redo för ett mästerskap till, men en nationshoppning i Belgien veckor innan blev avgörande.

Då vann de och All In övertygade Peder Fredricson om att han var redo.

För att hålla stjärnhästen i bästa möjliga form har Peder matchat honom sparsamt under åren och desto äldre All In blivit, desto mindre har han tävlat.

Det har varit upp till hästen och så kommer det bli framöver också.

– Hoppar han bra och känns bra, då tävlar han. Gör han inte det, så tävlar han inte. Så har det alltid varit med honom, säger Peder Fredricson.

Missade individuella finalen

På VM var de i ledningen i den individuella tävlingen fram till lagfinalen. Där hade de tre rivningar och fick tolv fel. Ett resultat som gjorde att de missade den individuella finalen.

Efteråt sa Peder att han inte hoppade som han brukar, men ville vänta med att göra en analys på vad som gått fel till efter han sett film på ritten.

Dagen efter finalen berättade förbundskapten Henrik Ankarcrona att det nog inte berodde på trötthet.

– Vi analyserar lite fram och tillbaka, vi har haft honom ute i dag och han ser superfräsch ut i dag, säger Ankarcrona.

