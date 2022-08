Jens Fredricson har kunnat liknas vid Charles Ingvar ”Sickan” Jönsson från Jönssonligan under det här mästerskapet med en ständig plan.

Den stora skillnaden? Fredricsons planer har fungerat.

Nervositeten har inte funnits, i stället har han tagit sig an utmaningarna som VM bjudit på med ett stort självförtroende.

– Det har väl vuxit med framgångar, och åldern, sen så har jag ett otroligt stöd i Isabelle (red. anm. Jens fru) som är både veterinär, kiropraktor och min högra hand i hela processen. Vi går banorna ihop och hon styr upp, säger Jens Fredricson.

Astman visade sig vara stress

När han börjar beskriva vad Isabelle gjort för honom stannar han upp och tar sig mot halsen.

– Ni märker, innan så hostade jag alltid. Det är borta nu.

Under 20 år trodde Jens Fredricson att han hade astma, medicinerades och hade problem med hosta.

Början till vändningen kom när han fick tips om att dricka mjölk, för det stoppar syra. Det gav effekt och då började han förstå att det inte handlade om astma utan magsyra.

– Jag höll nästan på att kräkas ibland, men det var stress.

”Hade inte tillräcklig kontroll”

Stressen var till stor del orsakad av för många lösa trådar.

– Jag klarade inte av att organisera allt, det var för mycket öppna frågor. Jag hade inte tillräcklig kontroll. Nu stänger vi alla frågor och Isabelle supportar mig och tycker det är kul, säger han och fortsätter:

– Jag hatar mjölk, men jag behöver inte dricka det längre. Nu har jag sån kontroll. På allt, allt.

När kände du att du fick ordning på det?

– Isabelle och jag sa att vi måste göra det här (satsningen) bättre. Och så har väl Peder lett vägen lite också, som har utvecklat sporten så mycket. Som det här med planering av banan, innan kanske jag gick banan och hade kontroll på 70 procent, men improviserade på 30. Nu improviserar jag inte någonting. Det är klart att de där 30 procenten skapar en viss nervositet och en viss stress.

Henrik von Eckermann och Jens Fredricson är de svenska ryttare som kvalificerat sig till den individuella VM-finalen. Foto: EMMA WALLSKOG / BILDBYRÅN

Förbundskapten Henrik Ankarcrona har hela tiden återkommit till att Jens Fredricsons succé på VM, som gjort att han nu är framme i den individuella finalen, berott mycket på att han är på en bra plats i livet där allt stämmer.

Det tar han inte efter Peder

När andra ryttare sett nervösa och pressade ut har Jens mest sett ut att njuta av livet.

– Varför inte?, säger han.

Det måste vara fantastiskt att känna den känslan?

– Ja det är kul. Det sportsliga har utvecklats helt otroligt mot när jag var med sist. Jag har haft möjlighet att skugga det eftersom jag pratar med Peder hela tiden. Jag tror det hade varit svårt att inte haft den kontakten och bara kommit rakt in i det.

Jens Fredricson har flera gånger berättat att lillebror Peder varit hans stora inspirationskälla på väg tillbaka mot den absoluta världstoppen.

Peder själv har berättat att han inför detta mästerskap, precis som inför OS i Rio, hämtat sin inspiration från boken ”The Way of the SEAL”.

Men det har inte Jens tagit efter.

– Nej, men jag är en navy SEAL, säger han.

Den individuella finalen startar 14.00 och sänds på SVT.

Topp 10 individuellt inför finalen: 1. Henrik von Eckermann - 0.58 2. Jens Fredricson - 2.71 3. Jerome Guery - 3.35 4. Martin Fuchs - 4.36 5. Max Kühner - 4.49 6. Daniel Bluman - 5.14 7. Yuri Mansur - 5.65 8. Ben Maher - 5.72 9. Maiken van der Vleuten - 5.96 10. Simon Delestre - 6.93 Så går finalen till: Hoppryttarna har hittills ridit tre rundor under detta mästerskap. De har med sig felen från tidigare rundor och de 25 bästa rider söndagens final. Den rids över två rundor, runda A och B, där felen i de två rundorna adderas till deras befintliga resultat. Det är bara topp 12 som får rida runda B och skulle två ryttare ligga i delad ledning, på exakt samma antal fel totalt efter den rundan, blir det omhoppning om guldet. Ligger två ryttare på samma fel längre ner i resultatlistan är det tiden som avgör placering. Visa mer

