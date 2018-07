Ryttar-VM: Här är hela Sveriges trupp

Hoppning:

Malin Baryard-Johnsson – H&M Indiana. Peder Fredricson – HM All In, H&M Christian K, Hansson WL. Henrik von Eckermann – Toveks Mary Lou. Fredrik Jönsson – Cold Play

Förbundskapten: Henrik Ankarcrona

*Vilken av sina tre uttagna hästar Peder Fredricson kommer att rida på är ännu inte bestämt

*VM debutant är Fredrik Jönsson

* Nominerade till den femte platsen (som ännu inte är bestämd) är: Irma Karlsson – Ida Van De Bisschop. Rolf-Göran Bengtsson – Oak Grove's Carlyle. Stephanie Holmén – Flip's Little Sparrow. Evelina Tovek – Castello.

Beslutet är slutgiltigt den 10 september.

Dressyr:

Patrik Kittel – Deja, Well Done de La Roche CMF. *Therese Nilshagen – Dante Weltino OLD. *Juliette Ramel – Buriel K.H. Tinne Vilhelmson Silfvén – Don Auriello, Paridon Magi

Förbundskapten: Bo Jenå

Reserver: Antonia Ramel – Brother de Jeu, Rose Mathisen – Zuidenwind 1187

*VM debutanter är Therese Nilshagen och Juliette Ramel.

Fälttävlan:

Sara Algotsson Ostholt – Wega. Anna Freskgård – Box Qutie. Niklas Lindbäck – Focus Filiocus. Louise Svensson Jähde – Wilock´s Utah Sun, Waikiki. Ludwig Svennerstål – El Kazir, Stinger

Förbundskapten: Fredrik Bergendorff

Reserver: Hanna Berg – Quite Survivor, Malin Josefsson – Allan V

* VM debutanter är Sara Algotsson Ostholt, Anna Freskgård och Louise Svensson Jähde.

* Ludwig Svennerstål blev uttagen till VM i Caen 2014 men gör på grund av en dåvarande skada sin första VM-start i Tryon.

Distansritt:

Yvonne Ekelund – Hedonizt. Annelie Eriksson – King of Pirates, King Peak. Elin Joelsson – TA Khrim. Zandra Lagerbäck – My Kanel el Hamy

Förbundskapten: Leonard Liesens

Reserv: Jessica Holmberg – Prince of Shades

* VM debutanter är Elin Joelsson och Zandra Lagerbäck

Paradressyr:

Louise Etzner Jakobsson – Zernard

Förbundskapten: Agneta Aronsson

* Louise Etzner Jakobsson är både VM-debutant och den enda pararyttare att representera Sverige i Tryon.