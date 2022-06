Global Champions League avgörs det här veckoslutet i Stockholm, och de svenska ryttarna gav hemmapubliken flera anledningar att jubla. Malin Baryard-Johnsson på sin stjärnhäst Indiana och Peder Fredricson på Catch Me Not var båda felfria och dessutom tillräckligt snabba för att föra upp sitt lag i topp, halvvägs genom lagtävlingen som fortsätter under lördagen.

– Det är extra kul så klart att vara felfri på hemmaplan inför publiken och familj och vänner och sponsorer, säger Peder Fredricson till SVT efter tävlingen.

– Eftersom Malin var nolla och vi verkligen är engagerade för Stockholm Hearts som hemmalag här gällde det att rida snabbt nog men inte riskera att riva något hinder, säger Fredricson.

Henrik von Eckermann bäst av alla

En annan svensk ville inte vara sämre och bjöd sin hemmapublik på kvällens överlägset bästa runda, nämligen världstvåan Henrik von Eckermann. Han och hästen King Edward var flera sekunder snabbare än den närmast bakom – massor av tid i en sport där tiondelar och hundradelar kan vara avgörande.

von Eckermanns lagkamrat i Scandinavian Vikings, Jordy van Massenhove, hade inte samma flyt och fick med sig tio fel, vilket gör att laget ligger på tionde plats inför morgondagens avgörande.

Tävlingen levde in i det sista, för sist ut var Rolf-Göran Bengtsson på Ermindo – och vilken runda ekipaget levererade. De var tredje bäst av alla, och därmed fanns hela det svenska OS-laget (inklusive reserven Bengtsson) topp tio i den individuella resultatlistan.

Under lördagen avgörs lagtävlingen i Stockholm, liksom den individuella grand prix.

