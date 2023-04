Peder Fredricsons karriär tillsammans med All In var en framgångssaga. Ekipaget fick sitt stora genombrott i Rio 2016 när de tog ett individuellt silver.

Men innan det hade Fredricson en tyngre period i karriären.

Han gjorde sitt första OS redan som 20-åring 1992. Då tävlade han i fälttävlan med sadlade sedan om till hoppning. I OS i Aten, 2004, tog han sin första OS-medalj när det svenska laget kom tvåa och individuellt kom han fyra tillsammans med Magig Bengtsson.

Då kom vändpunkten

Därefter gick karriären neråt.

– Efter det kom jag hem och fortsatte kämpa. Jag försökte men, jag hade inte den framgången jag ville. Jag vara nära på att komma med till OS igen, men blev inte vald i slutet och det var frustrerande, säger han i dokumentären ”Pursuit of greatness” och fortsätter:

– Sedan kom jag till en punkt där jag insåg att jag behövde leta efter bättre hästar.

Då fann han All In och satte en tydlig plan mot OS i Rio 2016.

– När jag åkte till OS i Rio var inte guldmedaljen mitt mål. Det var mer att rida felfritt och se hur långt det skulle ta mig. Jag sa aldrig ”jag åker för att vinna”. Det var inte en del av min personlighet och jag ville inte ha den pressen, säger Peder Fredricson.

”Blev bara för mycket”

Det blev en silvermedalj och Lisen Bratt Fredricson berättar om den stora uppståndelsen som kom med framgången.

Lisen Bratt Fredricson. Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

– Efter Rio fick Peder hundratals mejl och det var massa förfrågningar om han ville vara med i olika tv-soffor, vara med i olika produktioner eller göra det här och så vidare, säger hon i dokumentären och fortsätter:

– Det blev bara för mycket. Vi bestämde att han bara skulle sköta hästarna och fokusera på det. Jag tog hand om företaget.

Följde upp med en ny succé

Ett koncept som blev lyckat. För året efter vann ekipaget EM–guld på hemmaplan i Göteborg.

Ekipaget följde upp OS-silvret med ett EM-guld på hemmaplan. Foto: SCOOP DYGA / ICON SPORT BILDBYRÅN

– All In var in en otrolig form. Vi rev ett hinder, men allt gick min väg och jag fick guldet. Då tänker man att man aldrig kommer komma nära något liknande igen. Då trodde jag att det var höjdpunkten i min karriär, helt klart, säger Peder Fredricson.

Du vet väl att du kan hela GCT-säsongen på Expressen.

LÄS MER: All In tog farväl med guldtäcke och Sinatra