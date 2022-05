Hästhopptävlingen Longines Global Champions Tour har tagit sig från spanska Madrid förra helgen till södra Frankrike och Saint-Tropez.

Tillsammans med hästarna All In och Catch Me Not är Peder Fredricson redo när det är dags för den femte tävlingshelgen i just Global Champions Tour för säsongen.

– Det här är en väldigt trevlig tävling. Inte bara för orten i sig, utan underlaget är bra och startfältet alltid av bästa klass, säger Peder Fredricson.

Svensken vann i Saint-Tropez förra året – både i Grand prix och Global Champions Tour.

– Det brukar alltid vara en fin känsla att komma tillbaka till ett ställe där man gjort något bra.

Fredricson: ”Länge sedan”

Peder Fredricson har befunnit sig på hemmaplan under några veckor, och alltså inte tävlat.

– Det var länge sedan jag gjorde ett uppehåll, så vi får se på lördag (då tävlingarna avgörs) hur det har gått. Men jag har rutinerade hästar med mig, så jag hoppas att vi kommer in i det snabbt när vi har fått känna på banorna.

Känner du någon press med tanke på ditt fantastiska fjolår?

– Jag känner ingen sådan, men det är klart att man alltid vill prestera. Om hästarna är i form vill man ju inte göra några misstag själv. Man vill alltid försöka vinna, det är den målsättning jag har när jag tävlar.

Tror du dina konkurrenter fruktar dig ännu mer nu?

– Det vet jag inte. Det är inget jag tänker på i alla fall.

Bland övriga svenskar som tävlar märks Henrik von Eckermann med sina båda topphästar King Edward och Glamour Girl och Malin Baryard-Johnsson, Angelica Augustsson Zanotelli, Annika Axelsson, Linda Heed och Evelina Tovek.

Årets stora mål är ryttar-VM i augusti i Danmark.

