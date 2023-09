OS-mästare i ”megaskandal” – låtsades ha dödlig cancer

2019 berättade Eric Lamaze för första gången att han drabbats av en hjärntumör några år tidigare.

Hoppryttaren gick igenom flera tuffa behandlingar och Lamaze stoppades från tävling flera gånger.

Förra året gick det inte längre.

55-åringen från Kanada avslutade en framgångsrik karriär. Han har bland annat ett individuellt OS-guld från Peking 2008 och varit rankad etta i världen vid flera tillfällen.

Nu kommer en vändning.

Eric Lamaze var inte alls sjuk i cancer och fejkade. Det skriver Bild och beskriver det som en ”megaskandal”.

Ridsportsprofilen har varit i en utdragen juridisk tvist i 13 långa år. I centrum står en hästförsäljning.

Slår tillbaka: Ville skydda läkare

Enligt Bild har Lamaze använt sig av förfalskade hälsodokument för att dra ut på processen.

Sjukhuset känner inte till dokumenten som ska vara utfärdade av dem.

– Det är fejk. Jag skrev aldrig det här brevet och jag har inget minne av den här patienten, säger läkaren till The Chronicle of the Horse.

Den erfarna ryttaren säger till Toronto star att han gjorde ett ”litet misstag” när han lämnade in dokumenten till rätten för att fördröja processen, men han insisterar att han hade cancer.

– Ni kommer aldrig hitta bevis emot mig, för jag hade faktiskt cancer, säger han.

Och fortsätter:

– Vilseledde jag för att skydda några läkare och andra? Självklart gjorde jag det.