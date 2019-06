Det är Malin Baryard-Johnssons första år som lagryttare i Global Champions League, och inte en enda bom har fallit på de starter hon gjort tillsammans med det känsliga stoet H&M Indiana, och så var även fallet under fredagen då Sverige för första gången stod värd för tävlingen på Stockholms stadion.

– Jag har inte haft någon svacka sedan vi började hoppa stort. Hon är för det mesta felfri, säger Baryard-Johnsson efter sin start.

Har du tagit de tidigare GCT-omgångarna som uppvärmning för den här tävlingen?

Nej, det kan man knappast säga. Du kan inte värma upp på en GCT, det har varit skarpt läge sen tävling nummer ett.

Så du har inte toppat formen just till Stockholm?

– Nej, vi har varit i toppform hela säsongen, så jag har inte toppat nu. Det enda som kan hända är att jag kommer ur form, men det kan jag inte styra så just nu rider vi på vägen.

Med stona H&M Indiana och Second Chance har Malin en superduo, den sistnämnda vann även en klass under fredagen. Att Malin är tillbaka till att rida ston, som under genombrottet med Butterfly Flip på 90-talet, ser hon som ett sammanträffande.

– Nu är det exceptionella hästar, Indiana är helt makalös, det är även Second Chance. Hon tar ju fler pallplaceringar än nästan någon annan och är som en maskin på sin nivå.

Felfri Fredricson

Efter att hennes lagmedlem Lorenzo de Luca med Ensor de Litrange LXII dragit på sig fyra fel ligger Berlin Eagles nu på en fjärdeplats inför lördagens andra och avgörande runda.

Även Peder Fredricson gjorde en felfri runda men för laget Shanghai Swans, och för honom blev det en tredjeplats individuellt. Pius Schwitzer fick fyra fel och med något bättre tid placerade det laget på en tredjeplats inför lördagen.