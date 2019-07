JUST NU: Sverige i ledning i finalen

När Sverige fick den ofördelaktiga första starten i ordningen fick Malin Baryard-Johnsson kliva in som förstaryttare tillsammans med H&M Indiana för att ge svenska laget de bästa förutsättningarna i nationshoppningen i Falsterbo.

Tillsammans har de varit ett av de jämnaste ekipagen i världen under våren och sommaren, men efter en sällsynt 8-felsrunda i fredagens GP i Falsterbo var det stor press på att hon skulle sätta nollan.

VM-ryttaren Fredrik Jönsson gick ut som nummer två för det svenska laget och efter att flera haft problem mot slutet av banan och att hålla sig innanför maxtiden hade han kunnat ge Sverige ett ultimat läge om han var felfri. Det höll länge, men på det näst sista hindret kom han för nära och det blev fyra fel.

Efter att förra årets VM-reserv Stephanie Holmén klivit in och gjort en felfri runda med Flip’s Little Sparrow var Sverige redan efter tre ryttare det enda laget som fortfarande hade chans med en nolla i protokollet, förutsatt att även Peder Fredricson gick felfritt med H&M All In.

När Fredricson klev in och gjorde precis det var nollan säkrad, och det var svensk ledning i halvtid.

– Respektlöst att säga som vanligt, men det känns som det. Men man kan inte säga det för man kan inte förvänta sig att det ska vara felfritt varje gång, säger SVT:s kommentator Annamaria Fredholm i sändningen.