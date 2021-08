”'Jen' och mamma är mina största supportrar”

Senast Egypten hade ett OS-lag i hästhoppning var i Rom 1960.

Men efter lite drygt 60 år är det dags för det egyptiska hopplaget att bryta den dystra trenden. De säkrade sin biljett till de olympiska spelen i Tokyo i samband med Nations Cup hösten 2019. Mohamed Taher Zeyada, Nayel Nassar, Abdel Said och Sameh El Dahan ingick då i det vinnande laget.

Nayel Nassar, 30, föddes i Chicago men växte upp i Kuwait, det var också där han genom en familjevän kom i kontakt med hästsporten för första gången. Och den nu 30-åriga ryttaren är mycket laddad inför mästerskapet.

– Det betyder mycket för mig. Det känns stort att få vara en del av något historiskt. Vi har haft riktigt bra ryttare i några år nu så det kändes bara som en tidsfråga. Det är trixigt med det olympiska systemet, det finns egentligen bara en klass som är den vi måste prestera i, men det lyckades vi med i fjol. Det känns väldigt spännande.

Är förlovad med Jennifer Gates

Vad är dina känslor inför OS?

– Jag tror att det kommer att bli ett annorlunda OS. Jag försöker förbereda mig själv så gott jag kan. Det kommer att bli speciellt, särskilt med tanke på corona, men vi ska göra vårt bästa.

Stjärnryttaren delar sin tid mellan bostäderna i USA och Belgien. Han är förlovad med ryttaren Jennifer Gates, 25, dotter till Microsoft-grundaren Bill Gates, som studerar medicin i New York. Hon har tävlat en hel del själv i hoppning och driver även tävlingsstallet Evergate Stables.

– Jag bor i USA men på somrarna håller jag till i Belgien, vi har en gård där. Jag gillar att vara i Belgien på somrarna för att verkligen känna på sporten på riktigt i Europa.

”Lever lite olika liv”

Då Nayel har en hel del resdagar till och från tävlingsplatser och helst spenderar somrarna i Belgien så har paret blivit riktigt duktiga på att ha ett distansförhållande.

– Vi bor tillsammans i New York. På sommaren bor vi en bit ifrån varandra, hon har väldigt mycket med sina medicinska studier just nu, men så fort jag har tid så försöker jag åka och hälsa på henne. Under ett vanligt år går det ju bra, men nu i sommar lever vi lite olika liv. Men det är en del av livet.

Vem skulle du säga är din största supporter?

– Jag skulle säga att det står mellan ”Jen” och min mamma. Min coach Rob är också väldigt stöttande, hela teamet gör verkligen allt för att hästarna ska prestera så bra som möjligt. De är glada när vi gör bra ifrån oss, hela teamet från Evergate Stable jobbar hårt för att vi ska göra ett rejält avtryck inom hästhoppning.