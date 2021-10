Jagar revansch – och miljonbonus

Tanken var att mångmiljonstaden Shanghai skulle stå som värd för en av de mest, åtminstone på förhand, spännande upplösningarna sedan touren drog igång 2005.

Men pandemin flyttade den 15:e och sista deltävlingen till lilla Samorin vid Donaus strand i Slovakien.

Inför avgörandet är det klar fördel Fredricson. Han har allt i egna händer när han kan bli andre svensk bakom Rolf-Göran Bengtsson att vinna den penningstinna, världsomspännande hoppcirkusen.

Sköt fram avgörandet

Fredricson står på 249 poäng mot Mahers 228. Visserligen är Olivier Robert tvåa på 232, men fransmannen kan inte passera Fredricson eftersom endast de åtta bästa placeringarna i touren räknas.

Fredricson hade chansen att säkra titeln redan i helgen, även då i Samorin, men ett nedslag i omhoppningen sköt fram avgörandet en vecka.

Ben Maher vann serien både 2018 och 2019 men måste få till en fullträff med OS-guldhästen Explosion för att peta bort Fredricson från förstaplatsen.

Det här är förutsättningarna:

+ Slutar Fredricson – som rider antingen Catch Me Not eller All In – tia eller bättre säkrar han titeln.

+ Vinner Maher tar han titeln om Fredricson blir elva eller sämre.

Fenomenal säsong

Lyckas Peder Fredricson hålla undan kan han se tillbaka på en säsong som saknar motsvarighet i svensk ridsport. Det här är hans främsta bedrifter under 2021:

+ OS-guld i lag, OS-silver individuellt.

+ EM-brons individuellt.

+ Världsetta – och det för första gången – på den senaste rankningen.

+ Nominerad till utmärkelsen som årets ryttare av Internationella ridsportförbundet, Fei.

Mer kan det bli. I lagtävlingen Global Champions League leder Fredricsons Valkenswaard United inför helgens sista omgång.

Tjänat stora pengar

De sportsliga framgångarna har gett riklig ekonomisk utdelning. Bara i år har Fredricson tjänat närmare tre miljoner i Global Champions Tour.

– Det är bra prispengar och det är kul, men framför allt kan man säga att den bästa konkurrensen alltid är där prispengarna är störst. Den riktiga sporten är där prispengarna är. På så sätt betyder prispengarna mycket, sade Fredricson nyligen till Expressen.

Skulle han vinna serien totalt väntar en bonus på cirka 2,4 miljoner. Vinner han dessutom den sista deltävlingen ger det ytterligare runt en miljon kronor.

Om en månad ges en ny chans att ta hem en storpott. I Prag avgörs superfinalen i GCT. Där är den individuelle vinnaren garanterad drygt tre miljoner kronor.

Både Peder Fredricson och Malin Baryard Johnsson är – i kraft av tidigare segrar i säsongens deltävlingar – kvalade till Prag.

Baryard Johnsson, Henrik von Eckermann och Evelina Tovek deltar i GCT-avslutningen i Samorin.

