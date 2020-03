Det var i lördags under tävlingen Rocking Horse Winter III, i Altoona, Florida, som ett rotationsfall inträffade för Morel och hästen Kerry On. Morel fördes till Waterman-sjukhuset, men hennes skador beskrevs som ”fatala” och hon avled under söndagen, medan Kerry On dog kort efter fallet.

– I dag förlorade ridsportfamiljen inte bara en exceptionell atlet, utan en exceptionell person, så väl som hästen hon älskade”. Å hela kanadensiska ridsportsförbundets vägnar skickar jag våra hjärtekrossade kondoleanser till Kathrines vänner och familj, och samtidigt till hela teamet runt Kerry On, säger James Hood från det kanadensiska förbundet, enligt deras webbplats.

Oklara omständigheter kring olyckan

Enligt tidningen Heavy så beskrivs omständigheterna kring olyckan som något oklara. Fallet ska ha inträffat vid det åttonde hindret, och enligt tidningen så ska Kerry On ha fallit bakåt och landat på ryggen, ovanpå Morel.

Kanadensiska ridsportsförbundet kommer att samarbeta med det amerikanska förbundet för att försöka bringa så mycket klarhet i olyckan som det är möjligt.

– Vi erbjuder våra djupaste kondoleanser till den i USA avlidne kanadensiska medborgares familj och vänner, säger Natasha Nystrom, talesperson för det amerikanska ridsportsförbundet, till Heavy.

Katharine Morels stora mål 2020 var OS i Tokyo i juli-augusti.

Hon hade ännu inte slagit sig in i landslaget, men pekades ut som en utmanare om OS-platserna.

Katharine Morel blev 33 år gammal.