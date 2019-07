Falsterbo Horse Show är årets höjdpunkt för många svenska ryttare, men kanske framför allt för publiken. Den mäktiga anläggningen med sina tre tävlingsbanor och tävlingar i absolut världsklass kombinerat med svensk sommar och Falsterbos vita stränder är det perfekta semestermålet för många ridsportintresserade svenskar.

För ryttarna betyder det även att hela deras team kan vara på plats, både familj och hästägare. För Charlotte Söderström betyder det att hon har chansen att se sina två topphästar på nära håll.

Hon är via sitt företag Stuteri Arch ägare till H&M All In, hästen med silver från OS, guld på EM och under Falsterboveckan segrare Falsterbo GP, allt med Peder Fredricson i sadeln.

All In är en häst med en speciell plats i Charlotte Söderströms hjärta.

– Han gör så himla mycket för oss, mycket för sporten och hela ridsportsverige på något sätt. Han blir nästan som Sveriges häst känns det som. Han vågar man nästan säga är en legend. Jag tycker att han är värd att kallas det. Så mycket som han ger och ger och ger.

”Kärade ner mig helt i henne”

Som om det inte var nog har hon även Malin Baryard-Johnssons stjärna H&M Indiana i sitt ”stall”, en häst hon köpte för att stamtavlan var så lik All Ins. De båda har nämligen samma pappa, och mammorna härstammar från samma hingst.

– Jag kärade ner mig helt i henne. Sen det Malin har utvecklat henne till är helt otroligt, och de två passar ju så bra så det är inte riktigt klokt.

De prestigefyllda GCT-tävlingarna i Stockholm där prispengarna ligger på miljonbelopp var en speciell tävling för Söderström. Malin gick ut näst sist med Indiana och gjorde en runda som såg ut att vara omöjlig att slå, men Peder följde upp med en segertid och hennes två hästar blev etta och tvåa i klassen.

– Jag var så glad för det var ju antingen Malin eller Peder som skulle vinna. Jag var helt euforisk redan där och försökte sen samla ihop mig till Peders ritt. Det var ju en overklighetskänsla. Man får verkligen vara ödmjuk och ta in den stunden.

– Man vet ju att det är en berg och dalbana med hästar, och när det går bra är det fantastiskt men det kan vända fort. Man får passa på att njuta, säger Söderström.

Fredricson vann Falsterbo GP med H&M All In.

Köptes som avelssto

Varje ryttares mardröm är att plötsligt få samtalet att hästen de satsat så mycket på är såld och ska gå till någon annan. Ibland krävs en försäljning för att finansiera den fortsatta satsningen. För Charlotte Söderström är det inte ett problem, enligt tidningen Veckan Affärer har hon en förmögenhet på 15 miljarder kronor, det mesta från hennes ärvda aktieägarandel i klädjätten Hennes & Mauritz.

Indiana ska hon spara till framtida avel.

– Jag köpte henne för att säkra upp henne som avelssto. Så det var bestämt från början, hon ska ingenstans. Att hon har utvecklats och blivit så bra är mer än vad jag hade kunnat tänka mig. Hon blir kvar. Och Allan blir absolut kvar, det händer ingenting med de två, säger Charlotte Söderström med ett leende.

Miljardärerna som stöttar svensk ridsport

Antonia Ax:son Johnsson

Hästar: Don Auriello, Benetton Dream, Karmel van de Watering

En annan som stöttar svensk ridsport med hjälp av sin förmögenhet är Sveriges rikaste kvinna enligt Veckans Affärer, Antonia Ax:sson Johnsson. Hon är ägare och styrelseordförande i Axel-Johnson-Gruppen under vilken Axfood ingår bland annat.

Ax:son Johnsson driver även Lövsta Stuteri, där hon äger flera av landets främsta hingstar inom både tävling och avel. Hon har ett långtgående samarbete med den sjufaldige OS-ryttaren Tinne Wilhelmsson-Silfvén. Lövsta stuteri, som är baserat i Upplands Väsby, Stockholm, äger flertalet av de främsta hingstar inom hoppning, dressyr och avel som finns i Sverige. Bland annat Wilhelmsson-Silfvéns stjärnor Don Auriello och Benetton Dream, samt Jens Fredricsons framgångsrika Karmel van de Watering.

Företaget är långt ifrån en kassako. År 2015 gjorde företaget en förlust med 100 miljoner kronor, och enligt Lantbrukets Affärstidning ATL var Lövsta stuteri därmed Sveriges överlägset minst lönsamma lantbruksverksamhet.

Astrid Ohlin under Falsterbo 2018.

Astrid Ohlin

Hästar: Hansson WL, Flip's Little Sparrow, H&M Zaloubet

Peder Fredricsons hästägare sedan många år tillbaka, Astrid Ohlin gillar att hålla sig i bakgrunden. Hon har varit ägare till flera av hans topphästar, senaste tillskottet blev Hansson WL, som hon säkrade åt Fredricson förra sommaren.

– Vi har haft ett fantastiskt samarbete under alla år, det är ju han som har avancerat och jag har haft förmånen att kunna hjälpa honom med en del hästar. Vi har haft fantastiskt roligt på hela resan, sa Astrid Ohlin till Expressen i samband med förra årets Falsterbovecka.

Hon äger även Flip’s Little Sparrow, som är en del av Fredricsons stall på Grevlundagården, men som sedan ett par år tillbaka tävlas av Stephanie Holmén.

Stephanie Holmén och Flip's Little Sparrow under Falsterbo Horse Show 2019. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Gregor Tovek/Toveks bil

Hästar: Toveks Mary Lou

När Henrik von Eckermanns topphäst Mary Lou var nära en försäljning förra året fanns lösningen redan inom teamet. Han gick till sin elev Evelina Toveks pappa Gregor Tovek och föreslog att han skulle köpa hästen, vilket Tovek gick med på efter överläggning med sin fru och revisor, enligt Göteborgs-Posten.

– Förutom att han och Mary Lou ska hjälpa oss att sälja bilar, så hoppas vi att hon ska hoppa in en del pengar och betala sig på sikt, sa han till tidningen efter köpet förra året.