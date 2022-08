Sverige tog hem nationens första VM-guld någonsin i fredags när de vann lagtävlingen. I morgon är det dags för den individuella finalen och då har Sverige chansen att ta den första individuella medaljen på VM.

– Jag ser faktiskt fram emot det, det ska bli jättekul, säger Henrik von Eckermann.

von Eckermann och storebror Fredricson är de svenska ryttare som kvalificerat sig till den individuella finalen. Foto: EMMA WALLSKOG / BILDBYRÅN

Han går in i finalen i ledning – tätt följt av Jens Fredricson och tre andra ekipaget. von Eckermann står på 0.58 och fyra ryttare ligger inom ett nedslag.

– Jag gillar att vara jagad, hellre än att jaga. För då ligger det i min hand. Det var samma som vi hade i laget, då sa vi ”nu får vi se till att vi leder efter första dagen så vi slipper det här att de andra måste riva”. Jag måste göra mitt bästa och gör jag det bra, då är det i mina händer.

”Aldrig suttit på en sån häst”

Han har ridit flera individuella finaler i mästerskap. Men det finns en väsentlig skillnad till morgondagens final.

– Jag har aldrig lett inför en final förut. Jag har aldrig suttit på en sån häst som jag gör nu. Den är någonting otroligt. Jag har haft så fina hästar under åren, men han har en otrolig jämnhet, hans huvud så att säga, varje dag är han likadan. Det är just det i mästerskap att man kan hålla under många dagar. Det är inte så lätt.

De svenska ryttarna är utan tvekan de mest bevakade ryttarna under mästerskapet. Foto: EMMA WALLSKOG / BILDBYRÅN

Under lördagen har temperaturen i Herning stigit över 30 grader. Ryttarna och hästarna har haft en vilodag och under kvällen var det veterinärkontroll inför morgondagen.

Både von Eckermanns King Edward och Jens Fredricsons Markan Cosmopolit blev godkända.

Han är stora hotet

Och världsettan har en bra känsla för sin häst.

– Han ser fantastiskt alert ut. Det ser man när han travar här på vet-checken. Så fort han hör något så är han fortfarande väldigt alert. Han ser precis ut som han gjorde första dagen här. Det är en otroligt bra känsla, säger von Eckermann.

King Edward travade igenom veterinär kontrollen utan problem. Foto: EMMA WALLSKOG / BILDBYRÅN

Efter den inledande tidshoppningen retade han sig på att schweizaren Martin Fuchs var före honom i resultatlistan. När de nu går in i finalen är svensken före – han ser fortfarande schweizaren som sitt stora hot.

– Nu är det Jens också. Men hans häst, det är en häst som är väldigt mycket kraft och som är väldigt stabil. Som ryttare är han alltid där när det är mästerskap. Jag tror fortfarande att han är en otroligt farlig kandidat, säger Henrik von Eckermann.

Peder Fredricson missade finalen när han blev 27:a efter gårdagen. Under lördagen har två ryttare strukit sig från finalen, men Peder valde att inte tacka ja till platsen.

– För en häst som har presterat så mycket och kommit till en ålder, gå in och hoppa två rundor och inte kunna nå medaljplatser, då blir det ganska ointressant, säger förbundskapten Henrik Ankarcrona.

Den individuella finalen startar 14.00 och sänds på SVT.

Topp 10 individuellt inför finalen: 1. Henrik von Eckermann - 0.58 2. Jens Fredricson - 2.71 3. Jerome Guery - 3.35 4. Martin Fuchs - 4.36 5. Max Kühner - 4.49 6. Daniel Bluman - 5.14 7. Yuri Mansur - 5.65 8. Ben Maher - 5.72 9. Maiken van der Vleuten - 5.96 10. Simon Delestre - 6.93 Så går finalen till: Hoppryttarna har hittills ridit tre rundor under detta mästerskap. De har med sig felen från tidigare rundor och de 25 bästa rider söndagens final. Den rids över två rundor, runda A och B, där felen i de två rundorna adderas till deras befintliga resultat. Det är bara topp 12 som får rida runda B och skulle två ryttare ligga i delad ledning, på exakt samma antal fel totalt efter den rundan, blir det omhoppning om guldet. Ligger två ryttare på samma fel längre ner i resultatlistan är det tiden som avgör placering. Visa mer

