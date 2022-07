Petronella Andersson – Castres van de Begijnakker Z och Halita O

Angelica Augustsson Zanotelli – Kalinka van de Nachtegaele

Malin Baryard Johnsson – H&M Indiana

Rolf-Göran Bengtsson – Ermindo W

Jens Fredricson – Markan Cosmopolit

Peder Fredricson – Catch Me Not S, H&M All In och H&M Christian K

Wilma Hellström – Cicci BJN

Douglas Lindelöw – Cheldon

Henrik von Eckermann – King Edward

Angelie von Essen – Happiness DK Z