Ni känner till historien vid det här laget. Peder Fredricson, Malin Baryard-Johnsson och Henrik von Eckermann var alla självskriva i det svenska hopplandslaget till VM.

Den sista ryttaren in var Jens Fredricson, tillsammans med hästen Markan Cosmopolit.

Under mästerskapet har 54-åringen visat att han är i sitt livs form och när lagtävlingen avgjordes sent under fredagskvällen gick han ut som tredje ryttare för Sverige. Han behövde göra en runda med max åtta fel för att säkra VM-guldet. Då stod han för sin tredje raka nolla.

– Det hjälpte till att Malin red med fyra fel och jag såg att fransmännen hade haft fyra plus mer. Jag var också lite inställd på den individuella, säger han.

Jens knyter näven i luften efter att ha säkrat ett VM-guld. Foto: EMMA WALLSKOG / BILDBYRÅN

Tror du det har påverkat att du kunnat smyga lite bakom de andra?

– Ja, jag tror det är en fördel att vara lite underdog. Det är enklare.

Oavsett hur det har sett ut under hans rundor i veckan har svaret alltid varit det samma efter. Det har gått enligt planen.

Det ligger bakom utvecklingen

Just att ha en tydlig plan har varit framgångsreceptet för Jens Fredricson.

– Just det där har Peder varit banbrytande med. Vi gör mycket mer fördjupande bangångar än vi gjorde förut. Det skapar trygghet. Egentligen kan du inte styra över hur hästen hoppar eller vilken form den har. Det enda du kan styra över är att du ger hästen de bästa förutsättningarna. Det gör du genom en bra och smart plan, säger han och fortsätter:

– Jag har tagit till mig det där och jag gör väldigt fördjupande planer. I dag (fredag) följer jag den till punkt och pricka. Det där har jag blivit mycket bättre på.

Lagsegern var historisk för Sverige. Det var första gången någonsin som de tog ett VM-guld.

Dessutom görs det med två bröder Fredricson i laget.

– Det tycker jag är kul, riktigt kul. Och farsan ringde, han var så glad.

Vad sa han?

– Han var superglad. Han har också hållit på med hästar i hela sitt liv, så jag tror det betyder väldigt mycket för honom, säger Jens.

Hyllas av sin lillebror

En annan som var stolt och imponerad över insatsen var lillebror – Peder Fredricson.

– Fantastiskt. Fantastiskt imponerad av honom och hans häst, säger han och fortsätter:

– Jag undrar varför han skulle vänta så länge på att vara med i laget. Det är jättekul.

Men något större firande av guldet blev det inte.

– Nej, njuta kommer jag inte göra. Jag ska försöka gå igenom filmerna, titta och riktigt jobba på detaljer. Jag är redan inne på hur jag ska göra upplägget på söndag, säger Jens.

Efter tre felfria rundor ligger han tvåa individuellt, bara Henrik von Eckermann har varit bättre.

Drömläge inför den individuella finalen

Att han skulle ha det utgångsläget inför söndagens individuella final har han faktiskt kunnat drömma om.

– Jag trodde faktiskt att jag skulle ha det när jag åkte hit. Jag kände att jag är i väldigt bra form och jag var trea i världscupfinalen, så varför skulle jag inte vara det nu?, säger han.

Vad tog du med dig från världscupfinalen?

– Att det är ett bra samarbete när var och en gör sitt. Att man ser till att göra sin grej full ut, då kan man också skylla sig själva bara. Min fru supportar mig mycket. Vi har ett väldigt starkt team, hon och jag går banan och hon hjälper mig skriva ner. Jag har en superhjälp i henne, säger han och fortsätter:

– När jag börjar fråga folk, det är för att jag inte orkar göra planen och det är ett tecken på att jag är på fel väg. Jag ska inte fråga någon, för jag vet bäst själv.

