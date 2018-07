Han byter gren i Falsterbo

Carl Hedin tävlar på hög nivå i dressyr men har den senaste tiden sadlat om till hoppning, i Falsterbo ser vi honom ta plats i amatörklasserna.

Tillsammans med den rutinerade lånehästen For White Foot, ”Footey”, har han redan startat två klasser för att förbereda sig, med bra resultat.

Vad har hänt sen första tävlingen?

– Jag har hunnit träna med Douglas Lindelöw. Jag hade ju ett ner och ett tidsfel i första tävlingen, så det kändes som att jag behövde rida lite fortare och våga ha lite mer fart. I och med att jag rider dressyr så är jag lite obekväm med det.

Sin häst har han bara ridit sex gånger, men tycker ändå att samarbetet fungerar bra.

– Jag har inte fått nån chans att rida in mig riktigt på Footey, han står ju hos sin ägare Maria Östmani Skåne. Så det blir ju såklart en utmaning i sig. Men jag har haft väldigt bra connection med Footey sen första gången jag red honom, så jag hoppas att det goda samarbetet ska hålla i sig.

Vad har du för tankar när du åker till tävlingen?

– För mig handlar det mycket om organisation, för jag har fler hästar som går olika klasser. De hästarna kommer ner på söndag och måndag. Det har varit en utmaning för mig att få allt att hålla ihop.

– När allt är på plats kommer jag fokusera på tävlandet.

Är du nervös för att tävla inför Falsterbopubliken?

– Generellt är jag inte speciellt nervös av mig, jag försöker att inte göra saker som jag inte klarar av. Det klart att rida hoppning känns lite så. Om allt går bra känns det helt okej men skulle någonting skita sig så vet jag inte riktigt hur jag löser det.

Vad har du fått för reaktioner?

– Det är väldigt många som tycker att det är roligt att man provar detta, att ryttare kan prova på något annat. Det har nog varit idel positivt.

Det är inte någon som reagerat negativt för att du inte behövt kvala?

– Det finns ju en del wildcards som delas ut, sen vem det faller till är upp till de som leder tävlingen att bestämma. Jag kan ju tacka min lyckliga stjärna för att de valde just mig. Ett wildcard ska ju vara en chansning och då faller jag kanske ganska bra in under den mallen.

– Jag har ju inte tagit någons plats, utan det är en extra start.

Vad är skillnaden för dig jämfört med de som kvalat?

– De känner ju sina hästar mycket bättre, plus att de har mer rutin så klart. Jag kan ju inga avstånd mellan hindrena, för andra är det en självklarhet.

Vad är dina förhoppningar på tävlingen?

– De har ändrats lite under tiden, när jag började var förhoppningen bara att överleva. Men nu har det gått så förvånansvärt bra så nu är jag sugen på att kanske inte vinna men åtminstone ta mig till final.