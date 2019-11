När publikfavoriten Patrik Kittel gjorde sig redo för dressyrprogrammets avslutande halt kunde åskådarna inte hålla sig – och applåderade.

Något hans häst, Well Done de La Roche inte uppskattade lika mycket.

– Jag är glad för att de klappar, men kanske inte just då när hon ska stå still, säger Patrik Kittel med ett snett leende.