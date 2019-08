I söndags avled den brittiska supertalangen Iona Sclater, 15, efter en tragisk ridolycka hemma på gården.

Samma dag gick även Jennifer Chapin bort efter ett rotationsfall. Amerikanskan föll tillsammans med sin tolvåriga fullblodshäst Joinem i framhoppningen under Festival of Eventing.

Men dödsfallen inom ridsporten tar inte slut där. Under juli dog även Clare Bedford, 31, i England samt en 13-årig flicka och hennes häst i Pennsylvania.

Fältävlan är en de största grenarna inom ridsport i Sverige och under tisdagen togs förbundskaptenen ut truppen till EM som avgörs under det kommande månadsskiftet. I den truppen finns Ebba Adnervik. Hon är berörd av det som har hänt i sporten under den senaste månaden.

Känner rädsla

– Det som har hänt är otroligt hemskt. Jag har tänkt mycket på dem och deras familjer. Det finns inte ord för hur otroligt tragiska de här olyckorna är. Vi som håller på med sporten är medvetna om den risken vi utsätter oss för när vi rider, och vi gör verkligen allt vi kan för att minimera de riskerna. Men det finns en viss gräns och det går inte att undvika allt, säger Adnervik.

23-åringen medger samtidigt att hon känner rädsla över vad som kan hända.

– Jag blir rädd och tänker framför allt mycket på riskerna. Under tiden jag har hållit på har jag blivit betydligt mer medveten om vad som kan hända och jag gör mitt bästa för att undvika riskerna. Jag försöker ha bra utrustning, rida så noggrant jag bara kan och att sitta på så bra hästar som möjligt. Vi gör vad vi kan, men olyckor kan hända ändå.

Säkerheten en stor fråga

Dödsfallen skakar ridsport, men den 23-åriga svensken menas att fokus läggs på hur liknande olyckor ska undvikas i framtiden.

– Vi tänker på dem, men vi pratar framför allt om hur vi ska undvika det som händer. Fokus ligger där. Säkerheten inom fälttävlan är en väldigt stor fråga. Det pratas hela tiden om hur vi kan förbättra säkerheten och det handlar om allt från hur terrängbanorna formas – till hur hindren byggs. Samt längden på banorna. Men vi är långt ifrån klara och det går göra mer.