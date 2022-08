Efter en felfri runda av Henrik von Eckermann och fyra fel av Malin Baryard-Johnsson, samtidigt som fransmännen rev ännu mer, hade Jens Fredricson chansen att avgöra finalen redan som tredje ryttare.

Arenan som var full av blågula tröjor blev knäpptyst när han satte i gång och hade nog hjärtat i halsgropen.

En som inte såg den avgörande ritten var Malin Baryard-Johnsson.

– Jag såg ingenting.

Brukar du göra så?

– Ja, det brukar jag. Det var likadant på OS. Jag följer Henrik (von Eckermann), han är lätt att se. Han är rätt tydlig i både språk och kroppsspråk, säger hon.

”Det är helt makalöst”

Sedan tidigare hade Sverige två VM-silver, båda i lag, och Baryard-Johnsson har varit med båda gångerna. För hennes del var detta den sjunde mästerskapsmedaljen.

– Det är fantastiskt. Sättet vi gör det på är helt makalöst, att vi vinner så stort och efter tre ryttare. Det är bara att njuta av det här, det kommer inte vara för evigt.

Malin Baryard-Johnsson, Peder Fredricson och Henrik von Eckermann utgjorde även förra sommarens OS-lag som vann lagtävlingen även då.

Nu ett år senare står de med ett VM-guld.

– Det är väldigt, väldigt, svårt. Jag har varit med och försökt så många gånger, så jag vet hur svårt det faktiskt är. Just nu är vi så otroligt bra. Bevisligen.

Därför saknades stjärnhästen

Finalen avgjordes sent under fredagskvällen och när det var dags för ärevarv under det starka månskenet fick hennes häst Indiana stanna i stallet.

I stället lånade hon Crusader Ice som tävlat kringklasser i Herning tillsammans med Stephanie Holmén.

– Hon (Indiana) blir så himla stressad och hon har varit lite stressad ändå. Så jag kände att det behövde hon inte efter den fina rundan. Då slapp hon det, säger Malin Baryard-Johnsson.

Tv: Peder om varför hans hästar presterar bättre: