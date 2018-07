”Då hade ryttarna varit arga på mig”

Det är ett VM-år, vilket gör alla internationella lagtävlingar extra intressanta. I Falsterbo har förbundskaptenen i hoppning, Henrik Ankarcrona, tagit ut det lag som ska representera Sverige i nations cup på söndag.

– Jag är väldigt nöjd med det laget jag tagit ut, säger förbundskaptenen under torsdagens presskonferens.

Sverige ligger på en sjätteplats i ligan, och i och med att det är sju lag som går vidare till finalen i Barcelona är det viktiga poäng det rids om i Falsterbo. Ankarcrona menar att det handlar om att Sverige inte har tillräckligt stor bredd för att toppa laget i varje omgång.

– Hästarna hade inte hållit för det och jag hade fått arga ryttare, säger han på presskonferensen.

Den här tävlingen är annorlunda, nu finns alla de bästa svenska ryttarna på plats.

– Nations cup på hemmaplan, då vill man komma med ett starkt och konkurrenskraftigt lag. Jag är väldigt nöjd med laguppställningen.

Baryard-Johnsson: ”Helt fantastisk”

I laget rider Peder Fredricson, som tar en av sina tre hästar som tävlar på högsta nivån, Christian K.

– All in är inte riktigt redo för den här typen av uppgift än, säger han om sin EM-guldhäst All In, som alltså får avstå lagtävlingen i Falsterbo.

Även Malin Baryard-Johnsson rider i Sveriges lag på söndag, med sitt sto Indiana. Det är en häst som inte har så lång erfarenhet av tävling på högsta nivån, men som Baryard-Johnsson tror väldigt mycket på.

– Med det vi gjort nu under året har vi kommit en väldigt bra bit på vägen, säger hon.

Indiana gick i laget i Rom, och gjorde då en felfri runda.

– Hon har varit helt fantastisk på de absolut största banorna. Så det är mer att hon få ännu fler rundor och bli ännu starkare, och vi ska lära känna varandra lite mer, fortsätter Baryard-Johnsson.