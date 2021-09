”Då gör man sig själv en otjänst”

Årets EM i hästhoppning skulle inte ens ha ägt rum. När OS flyttades fram togs beslutet att ställa in årets ryttar-EM.

Men protesterna blev högljudda, och många, vilket utmynnade i en nödlösning.

Med start i dag hoppas det om medaljer på Ludger Beerbaums anläggning i Riesenbeck.

Och det blir svenskt i topp om man ska tro en av sportens stora ikoner, tysken med fyra OS-guld och tolv EM-medaljer på meritlistan.

– Även favoriter kan falla ifrån, men när det gäller toppfavorit så är det Peder Fredricson från Sverige, säger Ludger Beerbaum i en intervju på den officiella mästerskapssidan.

Peder Fredricson tar uppståndelsen med ro. Han har lämnat OS-hästen All In hemma och är nu på plats med Catch Me Not S.

– Det är en ära att en legend som honom sätter mig som favorit, det uppskattar jag verkligen, men personligen kanske jag inte själv ser mig som favorit innan det har börjat, säger Peder Fredricson.

Var reserv till Tokyo

Ekipaget mästerskapsdebuterar tillsammans i Riesenbeck, men Charlie, som han kallas, var tilltänkt reserv redan till OS och är andrahäst hemma i stallet.

– Han var det självklara valet nu tills EM, säger Fredricson.

Vad har du för målsättning med EM?

– Jag vill alltid vinna alla tävlingar jag åker på, och EM är inget undantag. Men jag vill framför allt hålla fokus på prestationen och göra så bra förberedelser jag kan varje dag, sedan får vi se vilket resultat det leder till.

Är du mentalt redo för ett EM efter urladdningen på OS?

– Jag tror det löser sig när det drar i gång här, det brukar lösa sig när man tar på sig landslagskavajen då brukar fokus komma.

Peder Fredricson kom hem till festligheter efter OS-framgången där han tog ett individuellt silver och guld med laget.

– Jag har hunnit fira lite och vila lite och så har vi förberett oss för EM. Det har varit fantastiska veckor och varit härligt att få njuta av den framgång vi hade.

– Och jag har fajtiskt haft två tävlingsfira helger, det var länge sedan jag hade det, säger Peder Fredricson.

Ryttare nobbar EM

I det svenska laget ingår förutom Fredricson även OS-reserven Rolf-Göran Bengtsson, Angelica Augustsson Zanotelli , Douglas Lindelöw och Evelina Tovek.

Malin Baryard-Johnsson och Henrik von Eckermann som var med i guldlaget i Tokyo har valt att nobba EM, då deras hästar inte är redo för ett nytt mästerskap så tätt inpå OS.

Även en del internationella ryttare har valt att stå över EM, eller att tävla på andra hästar. Något som dock inte påverkar tävlingens status enligt Fredricson.

– Jag tycker att många av de bästa ryttarna är här, och en del av hästarna som gick på OS är också här. Det är alltid bra konkurrens på de här mästerskapen, man gör sig själv en otjänst om man tror att konkurrensen är sämre.