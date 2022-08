Med ett färskt VM-guld från Grand Prix Specialen red Charlotte Fry in med stort självförtroende när VM avslutades för dressyrryttarna med küren.

Till tonerna av Queen's ”Another one bits the dust” dansade hon in på banan tillsammans med sin Glamourdale under månskenet. Ekipaget bjöd på högklassig ridning och när hon red sista linjen, till samma låt som i inledning, klappade publiken med.

– När musiken startade så dansade han och jag älskade varje sekund, säger hon.

När procenten presenterades stod det klart att hon sprängde drömgränsen på 90 procent och vann med 90.654.

– Jag är mållös. Jag har aldrig haft en sån känsla, säger Fry och fortsätter:

– Jag har aldrig vågat drömma om 90 procent, att vi fick det här på det här sättet är overkligt.

Den danska stjärnan, Cathrine Dufour-Laudrup var sist ut. Ackompanjerat av musik från musikalen ”Les Miserables” gjorde hon tillsammans med Vamos Amigos allt vad de kunde och tog hem silvret med en procent på 89.411. Trea kom nederländskan Dinja van Liere – exakt samma prispall som i måndagens special.

Kittels glädje: ”Meganöjd”

Efter små missar i de tidigare programmen visade de svenska ekipagen upp sig från sin absolut bästa sida i strålkastarljuset.

Patrik Kittel red sin nya kür för första gången – med bravur. Med en procent på 83.679 blev han bäste svensk på en 7:e plats, tätt följt av Therese Nilshagen med 83.046 procent på en 11:e plats och Juliette Ramel på 80.682 procent på en 13:e plats.

– Jag är supernöjd. Jag hade en liten miss, men meganöjd. Det är en sån fantastisk häst, säger Kittel.

En nöjd Patrik Kittel efter küren. Foto: EMMA WALLSKOG / BILDBYRÅN

Vad är höjdpunkterna med programmet?

– Jag älskar musiken. Det är James Bond, men det är knappt att man vet att det är James Bond, säger han och fortsätter:

– Jag tycker det flyter på jättefint. Det är jättesvårt, men det är ändå väldigt lätt att rida för honom (Touchdown), det passar honom. När jag gör en kür så försöker jag göra det så svårt som möjligt, men så lätt som möjligt för hästen. Det tyckte jag verkligen att det kändes som.

Svenska ryttarna hyllar publiken

Dressyrsporten är väldigt populär i Danmark och hemmapubliken har bjudit på en fin inramning under hela mästerskapet.

När det nu var den sista dagen för dressyrryttarna på VM var arenan i Herning, där FC Midtjylland spelar vanligtvis, fullsatt.

När de svenska ryttarna ridit klart hyllade de unisot publiken.

– Det är helt magiskt där inne. Det är en känsla som inte går att beskriva, säger Kittel och fortsätter:

– Det är så många underbara svenska människor som sitter där med sina supporterhandskar och hejar. Gud vad man har saknat publiken. Jag säger det om och om igen, men fasiken vad härligt det är att vi får göra det här igen och att folk får vara entusiastiska.

Förbundskaptenen: ”Skulle visa dem”

Den svenska förbundskaptenen för dressyr, Bo Jenå, stämde in i hyllningen.

– Det var lite Ullevi-stämning här i kväll. Lite Göteborgsvibbar, det är nästan som att vara hemma i Sverige. Det är jättekul att det är en sådan stämning, säger han och syftar på när EM gick i Göteborg 2017.

Och han var nöjd med sitt lag efter küren.

– Det här var riktigt, riktigt bra. De var duktiga alla tre. Therese inledde och satte ribban högt.

Vad tror du gör att de höjer sig och levererar nu sista?

– Nu har de gått och tyckt att vi kan och vi ska, och nu gjorde de det också. Nu sparkade vi lite i gruset och sa att vi skulle visa dem. De var riktiga på g i dag, säger Jenå.

