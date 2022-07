I sommar är det dags för ridsports-VM i danska Herning. Tre ryttare har varit tämligen klara för laget men de sista två platserna har flera ryttare aspirerat på. Nu står det klart vilka två det blir.

Jens Fredricson och Rolf-Göran Bengtsson.

– Jag är otroligt motiverad och glad över att vara en del av ett sånt fantastiskt lag, säger Jens Fredricson.

Laget presenterades på Falsterbo Horse Show under lördagen och förutom de två består laget av Henrik von Eckermann, Malin Baryard och Peder Fredricson.

– Jag ska påstå att det är en av de starkaste trupperna vi har haft, säger förbundskapten Henrik Ankarcrona.

”Han är nog stolt”

Både Peder och Jens har tidigare ridit flera mästerskap men detta blir första gången bröderna gör ett mästerskap tillsammans.

– Jag tror framför allt att pappa tycker det är kul, han är nog stolt. Mamma blir nog mer nervös, säger Jens.

– Jag är jätteglad, dels för hans skull men också för min skull. Det är härligt att ha honom i laget, säger Peder.

Vad tror du gör att han tar en plats?

– Att han har haft väldigt stabila resultat över en lång tid. Han har en häst med väldigt bra kapacitet och Jens är en väldigt bra och rutinerad ryttare.

Fyra av de fem ryttarna kommer att få tävla under VM, den femte åker med som reserv. Vilka som får chansen att starta under mästerskapet avslöjades inte av förbundskaptenen utan det håller han på in till det sista.

VM varit stora målet

Jens Fredricson ville inte spekulera så mycket kring hans chanser att faktiskt få rida.

– Det vet jag inte. Det är nog dagsformen, säger han.

Sedan har tagit sig tillbaka till den absolut toppen, tillsammans med hästen Markan Cosmopolit, så har siktet varit inställt på VM. Ett mål han nu når.

– Vi blev trea i världscupfinalen, sedan satte vi oss ner och satte en riktig plan för att hästen skulle vara helt perfekt i form. Jag har inte tävlat för att ta mig hit, utan vi vände på det och gjorde en plan så det skulle funka, säger han.

Den svenska VM-truppen till Danmark: Peder Fredricson med All in Meriter: OS-guld lag 2021, OS-silver individuellt 2021, OS-silver individuellt 2016, OS-silver lag 2004, VM-silver lag 2018, EM-brons individuellt 2021, EM-guld individuellt 2017, EM-silver lag 2017, Världscupbrons final 2019 Malin Baryard-Johnsson med Indiana Meriter: OS-guld lag 2021, OS-silver lag 2004, VM-silver lag 2018, VM-silver lag 2002, EM-silver lag 2017, EM-silver lag 2001, Världscupbrons final 2003 Henrik von Eckermann med King Edward Meriter: OS-guld lag 2021, VM-silver lag 2018, EM-silver lag 2017, EM-brons lag 2013, Världscupbrons final 2018, Världscupbrons final 2017 Jens Fredricson med Markan Cosmopolit Meriter: EM-brons lag 2013, Världscupbrons final 2022 Rolf-Göran Bengtsson med Ermindo Meriter: OS-silver individuellt 2008, OS-silver lag 2004, EM-brons lag 2013, EM-guld individuellt 2011, EM-brons individuellt 2001, EM-silver lag 2001 Visa mer

