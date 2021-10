Beskedet: Blir ny etta på världsrankningen

Senast en svensk blev världsetta i hoppning var 2012. Då blev Rolf-Göran Bengtsson första svensk att inneha titeln som han hade under tio månader det året.

Nu står det klart att även Peder Fredricson kan titulera sig världsetta. På torsdagen presenterades den uppdaterade rankningen och det var en överväldigad svensk som tog emot beskedet.

Fredricson har vid flera tillfällen legat tvåa på rankningen och under fjolåret sändes en dokumentär på SVT som handlade om ryttarens jakt på förstaplatsen.

- Att bli nummer ett på världsrankningen är ett mål jag satte för några år sedan. Det har känts som att bestiga världens högsta berg och jag har varit nära toppen några gånger, men alltid ramlat ner igen. Därför känns det helt fantastiskt att nu nå hela vägen upp till toppen och sätta flaggan, säger Peder Fredricson i ett uttalande till förbundet.

Hyllar laget bakom framgången

Fredricson har det här året vunnit individuellt OS-silver, EM-brons och lagguld på OS. Han lyfter nu fram sitt team som en framgångsfaktor.

- Det känns väldigt bra både för mig och för hela mitt team. Att bli etta på rankningen är något man jobbar för under så lång tid, där massor av tävlingar med många olika hästar räknas in under ett helt år. Det kräver inte bara att man har bra hästar utan man måste ha bra hästägare, bra hästskötare, ett helt team som jobbar otroligt hårt för att nå den här framgången. På det sättet är det här så mycket större än att vinna en stor klass under en helg. Jag är väldigt tacksam för allt arbete mitt team har lagt ner som gör att jag står här i dag. Det här firar vi tillsammans.

