Baryard: ”Jag hade inte en chans mot Jessica”

De svenska hoppryttarna fick inte visa upp sig på prispallen när hoppningens grand prix skulle avgöras på Friends arena.

Tunga namn som Peder Fredricson och All In, Malin Baryard-Johnson och Indiana drog på sig fyra fel i grundomgången liksom Stephanie Holmén på Flip's Little Sparrow. Henrik von Eckerman, Evelina Tovek och Fredrik Jönsson på bragdhästen Cold Play drog på sig 8 fel och fick inte heller rida omhoppningen.

Malin Baryard-Johnson är sportchef för hopptävlingarna under Sweden International Horse Show – och var ändå nöjd med dagen.

– Det är underbar sport i dag och det är kul att det är en tjej som får vinna här i dag, det är synd att det inte var jag, men det är kul att det var en annan tjej, säger hon.

”Hade inte haft en chans”

Hur ser du på helgen som varit?

– Det har varit en bra helg. Indiana har varit fantastisk. Men samtidigt hade jag inte haft en chans mot Jessica (Springsteen) i omhoppningen. Det var en fantastisk runda som alla drömmer om. Det hade inte hjälpt att hoppa felfritt i dag, säger Baryard-Johnson.

Bästa svenska ekipage blev Douglas Lindelöw på Casquo Blue som knep en sjundeplats. Ekipaget var felfria i grundomgången tillsammans med kollegerna Angelica Augustsson Zanotelli och Alexander Zetterman.

– Planen höll nästan. Det var kul att vara felfri. Det har varit lite stolpe ut i veckan men hästen hoppade jättefint. Jag är här med två lite yngre hästar, de är bara åtta och nio år, och är stora ämnen för framtiden tycker jag. Det var en bra grundomgång, många var felfria och snabba, säger Lindelöw.

”Otroligt kapabla ryttare”

I omhoppningen blev det sedermera ett nedslag där ekipaget kom lite fel på ett hinder – men klarade ändå av att ta sig över smärtfritt.

– Jag la upp ett högt tempo och försökte svänga tajt. Jag är jätteglad för hästen och han gjorde inte illa sig. Han försöker klara av det.

Och förbundskapten var ändå nöjd med helgens resultat.

– Vi har haft bra dagar i Stockholm med vinster och pallplatser. Det är klart att man alltid hoppas på en vinst i grand prix. Det är därför ryttarna kommer och förbereder sig. Nu höll det inte riktigt hela vägen men med det sagt så vill jag även säga att det var fantastisk kul med de tre ryttarna som är i omhoppning. Det var de som jag tog ut sist egentligen och de är otroligt kapabla ryttare, säger Henrik Ankarcrona.