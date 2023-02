All In och Peder Fredricson har tagit OS-guld, OS-silver och VM-guld tillsammans. Men bästa minnet, tycker Fredricson, är när de vann EM-guld på Ullevi 2017. Det var en bidragande orsak till att hästen också tackades av i Göteborg.

Publiken stod upp under hela ceremonin, som bland annat innehöll videohälsningar från kollegor inom ridsporten.

”Världens bästa lilla häst”, sade Malin Baryard Johnsson om All In.

Frank Sinatra sjöng ”My Way” i högtalarna, och vi påmindes om att Peder Fredricson just gått sin egen väg med den småväxta, men så duktiga All In.

Slutade på toppen

Beslutet att låta snart 17-årige All In gå i pension togs för ungefär tio dagar sedan, efter en tävling i Borås.

– Han gick bra, allt var bra, säger Peder Fredricson.

Men dagen efter vaknade han i Borås och kände att ”nu är det dags”.

– Så jag ringde Charlotte Söderström, som äger All In. Vi diskuterade, och kom fram till att det var en bra tajming att sluta när han är på topp.

– Jag vill komma ihåg honom när han var som bäst, och hoppas att andra ska göra det också.

All In är valack, och alltså inte aktuell för avel. Men han ska gå kvar på Fredricsons gård på Österlen, och tas om hand av sin skötare som vanligt.

– Han gillar att gå i hage, och han har en kompis att gå med som han trivs bra med. Sedan hittar vi ett bra bete åt de två i sommar.

– All In kommer att få en bra pensionering, lovar Peder Fredricson.

Blir lite tomt

Den blivande guldhästen kom till Fredricson för tio år sedan.

– Han har alltid varit en extremt bra häst. Men att det skulle bli den här resan, det vet man aldrig med någon häst.

– Han har kapacitet, försiktighet, atletisk förmåga, mod, han är snabb, säger Peder Fredricson med ett leende.

Det blir tomt efter All In – kanske mest för Fredricson.

– Det kommer att bli en liten step ner i karriären för mig nu. Sedan får jag börja en resa med nya hästar, och se hur det kommer att gå.

Han har ingen häst på gården som kan tävla om mästerskapsmedaljer i år.

– Men jag har några yngre hästar. Det är kul att jobba med dem, säger Peder Fredricson.

Letar efter fynd

Samtidigt tittar han efter någon häst att köpa, kanske i något samarbete.

– Man kollar på tävlingar runt om i världen, efter hästar i rätt ålder och med rätt ryttare, kollar om de är till salu, sedan får man åka och provrida...

Mellan sex och tio år är lagom för ett nyförvärv, tycker Peder Fredricson:

TT: Hur mycket kan man få betala för en sån häst?

Peder Fredricson skrattar lite.

– En häst kostar så mycket som någon är villig att betala, svarar han.

– Om många vill köpa, då sticker priset i väg.

Peder Fredricson planerar att rida Catch Me Not i världscuptävlingen på söndag. Han har ingen chans att gå till världscupfinalen i USA i april.