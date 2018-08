Peder Fredricsons All In har varit skadad inför VM i USA.

Nu står det klart att stjärnhästen missar mästerskapet som inleds om två veckor.

"Han är inte riktigt redo och i full form för ett stort mästerskap ännu, utan kommer att få tävla igen efter VM", säger Peder Fredricson till Svenska Ridsportförbundet.

Stjärnhästen gjorde nyligen comeback efter en skada, men det räcker alltså inte för en VM-start.

– Vi har försökt ge den så mycket tid som möjligt och den har tagit sig fint. Men nu börjar tiden bli knapp och då får man fatta ett beslut, säger förbundskapten Henrik Ankarcrona.

Ville ge All In chansen

Peder Fredricson och All in har tillsammans tagit OS-silver 2016 i Rio de Janeiro samt guld på EM i Göteborg 2017, och förhoppningen var att stjärnhästen skulle komma i form till VM i USA i september.

– Vi har vetat att tiden har varit väldigt knapp. Men vi har velat ge det chansen och det visade sig att han inte kommer riktigt vara redo, och vi vill inte riskera någonting så klart, säger Ankarcrona.

TT: Hur stort tapp är det?

– Det är klart att med den rutinen som den har är det klart att han (Fredricson) gärna hade velat ha den. Men om man ser på de två andra hästarna så har de visat otroligt bra resultat och kapacitet, så det känns inte så farligt, säger Ankarcrona.

Står mellan två hästar

Fredricson har nu fram till den 10 september att bestämma vilken häst han ska ta med sig till USA i stället. Valet står mellan tioårige Hansson WL och elvaårige Christian K.

– De är likvärdiga ersättare, säger Ankarcrona.

TT: Så det försämrar inte läget namnvärt?

– Nej, det gör det ju inte. För All in är inte i form och inte redo, så det här visar ju sig ju vara starkare kort just nu, säger Ankarcrona och fortsätter:Vi anser att vi har större medaljchanser med någon av de andra, som läget ser ut just nu.