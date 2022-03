Regeringen agerar för att stjärnan ska friges

Den amerikanska basketstjärnan Brittney Griner har en diger meritlista som bland annat innehåller dubbla OS-guld med det amerikanska landslaget.

Nu har WNBA-stjärnan dock hamnat i rampljuset av en helt annan anledning.

Hon har nämligen suttit häktad i Ryssland i tre veckor. Och nu jobbar amerikanska myndigheter på att få henne frisläppt efter att den amerikanska regeringen kopplats in, rapporterar Reuters.

31-åringen spelar nämligen i den ryska klubben UMMC Ekaterinburg när säsongen med Phoenix Mercury i USA tagit slut, vilket hon gjort i flera år.

Enligt den ryska nyhetsbyrån TASS greps hon nämligen på Sheremetyevo-flygplatsen i Moskva efter att ha rest från New York förra månaden. Detta sedan det upptäckts att hon haft e-cigarettkomponenter innehållandes marijuanaolja i sin packning. Vilket fått knarkhundar att reagera och nu riskerar hon mellan fem och tio års fängelse.

”Vi är medvetna om situationen och följer den noga”, meddelade hennes amerikanska klubb då.

Frun öppnar upp på Instagram

Under söndagen uttalade sig USA:s utrikesminister Anthony Blinken om händelsen. Där meddelade han att de amerikanska myndigheterna via sin ambassad kopplats in på uppdrag av Joe Bidens stab.

– Det är allt jag kan säga med tanke på de privata övervägandena just nu. När det finns en häktad amerikanska i världen är det klart att vi försöker bistå med alla typer av assistans, sade Blinken och fortsatte:

– Vi har en grupp på ambassaden som jobbar amerikanskan som häktats i ryssland. Vi gör allt vi kan för att deras rättigheter upprätthålls och respekteras.

På Instagram har Griners fru Cherelle Griner uttryckt sin tacksamhet över stödet hon fått.

”Tack till alla som har hört av sig och önskat att min fru får en säker resa hem från Ryssland. Era böner och ert stöd är jätteuppskattat. Jag älskar min fru av hela mitt hjärta, så det här meddelandet kommer under en av mina tyngsta stunder i livet. Jag förstår att många av er lärt er att älska ”BG” genom åren, bryr sig mycket och vill veta om detaljer. Snälla ta hänsyn till att det är privat medan vi jobbar på att få hem min fru säkert. Tack!”