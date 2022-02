Under tisdagen hölls ett särskilt möte i Birminghams motsvarighet till kommunfullmäktige, med anledning av multisporttävlingen Commonwealth Games 2022, som i månadsskiftet juli-augusti går av stapeln i staden.

På tisdagens agenda stod bland annat hälsofrågor.

Karl Beese som är tävlingskommissionens ansvarige i hälsofrågor berättade då att på de 6 500 atleternas boenden, två studentkorridorer på universitet och ett campus hotell, kommer 150 000 kondomer placeras ut.

– Jag tycker inte att antalet är särskilt anmärkningsvärt, sa Beese på mötet enligt Birmingham Mail.

Realiteten är dock att de 150 000 kondomerna räcker till 23 kondomer per person, eller drygt två kondomer per person och dag under de 11 dagarnas tävling.

– Vi kommer inte stöta på patrull i form av tillgång, konstaterar Karl Beese.

Nu söker de sponsorer

Det är inte ovanligt att ofantliga mängder preventivmedel delas ut i samband med större idrottsevenemang. Inför fjolårets OS i Tokyo delades i runda slängar 160 000 kondomer ut, de fördelades dock på dryga 11 000 atleter – och det bör tilläggas att atleterna då ombads av Internationella Olympiska Kommittén att följa social distansering. Något som ännu inte bestämts för Commonwealth Games 2022.

– Vi för nu samtal om vem som kan tänkas sponsra preventivmedlen, säger Pam Venning, som är chefsläkare för tävlingen.