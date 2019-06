”Det som Robin Lehner gjorde på isen för New York Islanders säsongen 2018-19 var alldeles enastående. Islanders gick på en säsong från att vara laget som släppte in mest mål i NHL till att bli laget som släppte in minst mål i ligan. En historisk vändning som till stora delar var Robin Lehners förtjänst. Lehner blev den förste spelaren i Islanders historia att hålla nollan i sin debut med laget. Han vann 25 av sina 46 matcher i grundserien, höll nollan sex gånger, han hade 93 % i räddningsprocent och släppte in 2,13 mål per match. Det var toppnoteringar i alla kategorier. Efter grundserien stod det klart att Lehner och kollegan Thomas Greiss vunnit William M. Jennings Trophy, som delas ut till målvaktsparet som släpper in minst mål under grundserien. Robin själv nominerades till Vezina Trophy, priset till NHL:s bäste målvakt.

På NHL Awards tilldelades Lehner priset Masterton Trophy - priset till den spelare som visat mest ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang inom ishockeyn.

Ännu mer imponerande än spelet på isen är alltså hur Robin Lehner överkommit egna problem med missbruk och psykisk ohälsa. Genom att vara så öppen med vad han gått igenom så har han också hjälpt andra i liknande situationer.

Robin Lehner är en stor målvakt och en stor människa. Han är en förebild på alla sätt.”

I juryn som utser vinnaren av Guldpucken finns representanter för Svenska Ishockeyförbundet och Expressen: Tommy Boustedt, generalsekreterare hos Svenska Ishockeyförbundet, Rikard Grönborg, förbundskapten för Tre Kronor, Anders Larsson, ordförande för Svenska Ishockeyförbundet, Gunnar Nordström, hockeykrönikör SportExpressen, Magnus Nyström, hockeykrönikör SportExpressen och Pär Andersson, chef på SportExpressen.