”Jag blev ledsen och besviken då”

Det är onsdag förmiddag och Janne Andersson, 57, är på kontoret, förbundets kansli i Solna. Efter lunch ska han och den närmaste staben ”gå igenom Ryssland” inför den kommande landskampen i oktober.

– Jag ska bara hämta jackan så kan vi sätta oss utomhus.

Janne Andersson är tillbaka en kort stund senare iklädd en tunn täckjacka.

Drygt två veckor tidigare är platsen också Solna. Och när den svenska startelvan mot Frankrike i Nations League släpps saknas Dejan Kulusevski, den 20-åriga anfallstalangen som nyligen skrivit på för Juventus.

”Ett väntat beslut av förbundskapten Janne Andersson” menade många fotbollsreportrar som följt det svenska herrlandslaget under lång tid.

Kulusevski själv var mer förvånad:

”Det är konstigt. Jag blev chockad”, säger han direkt efter matchen.

I samma sekund var debatten i full gång och Sveriges förbundskapten hade en ny storm att reda ut.

Eller?

Janne Andersson pratar lugnt om händelsen där han nu sitter på en parkbänk i septembersolen:

– Jag kan bli fascinerad över hur stora saker kan bli. Jag har varit tränare i 38 år och har haft hundratals samtal med spelare som har varit besvikna. Och jag hade ett samtal med Dejan efteråt och vi var helt överens. Vi kramade inte varandra, det gör man inte i dessa tider. Men vi var klara med det då.

Debatten om Janne Anderssons startelva var dock långt ifrån över.

Dagen efter matchen skrev Zlatan Ibrahimovic på Twitter:

”Vilket jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll”.

Senare på kvällen var det presskonferens och Janne Andersson satt på podiet.

– För mig var det helt odramatiskt, det var en spelare som var besviken och något som vi hade rett ut. Men om vi måste prata om det så gör vi det. Och jag satt där på presskonferens i 45 minuter och gjorde det.

Tar det mycket energi?

– Nej, och eftersom jag har ett bra team runt mig kan jag avsätta tid för sådant. Det får bli min sak helt enkelt. Jag vill inte hamna i ett läge där jag sitter och är tjurig och gnällig och värderar frågor. Om det nu är så intressant, då får vi väl prata om det. Även om jag inte tycker det.

Blir du trött på att Zlatan Ibrahimovic har åsikter om dig och landslaget?

– Alla som tycker och tänker någonting om mig och landslaget, det gör att det blir något slags brus runt oss. Så är det.

– Och det där kommer alltid att finnas, om det är han eller någon annan, jag får hantera det, och vi som grupp får hantera det. Utifrån det perspektivet, folk får tycka vad de vill. Jag kan inte påverka det och då kan jag inte heller lägga någon energi på det.

Men det blir ett otroligt stort genomslag när Zlatan tycker till.

– Så är det säkert, men jag kan inte göra så mycket åt det. Vad är mitt alternativ? Det skulle vara att lägga mig ner och gapa och skrika över det. Men nej.

– När jag tog det här jobbet var det självklart för mig att göra det, men jag insåg också att det kommer bli så här ibland. Men under de här fyra åren, det som har hänt, det är ingenting i min värld.

Du nämnde aldrig Zlatan Ibrahimovic vid namn under den presskonferensen, var det ett medvetet val?

– Ja, för jag ser honom som ett utslag av det här bruset som är runtomkring. Jag jämställer det med allting annat.

Vad som sägs utåt kan inte jag avgöra

Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand kommenterade aldrig Zlatan Ibrahimovics attack mot Janne Andersson och landslagsledningen i media när Dejan Kulusevski bänkades.

Men när Ibrahimovic och den tidigare landslagsledningen kritiserades i veckan, bland annat av en anonym landslagsledare i Aftonbladet, gick Håkan Sjöstrand ut till Zlatan Ibrahimovics försvar i SportExpressen och fler andra medier.

Känner du att du backas av din chef Håkan Sjöstrand när det stormar?

– Jag har en jättebra relation med Håkan. Det har alltid varit väldigt tydligt vad jag har ansvar för. Jag känner mig helt fristående, som jag måste vara. Det har aldrig funnits någon som helst tvekan i det. Och utifrån det perspektivet, ja, jag trivs och har bra arbetskamrater. Jag har en bra chef.

– Vad som sägs utåt i alla sammanhang, när man ska säga något och när man inte ska säga något, det kan inte jag avgöra.

När Håkan Sjöstrand inte svarar på mediernas frågor i samband med kritiken från Zlatan, kan du inte känna att det blir du ensam som måste ta allt?

– Är det en sportslig fråga så ska jag ta det. Är det sedan frågor som rör ekonomi och annat, då är det Håkan som ska ta det.

Men när Håkan Sjöstrand söks av tv och tidningar i ett sådant här sammanhang, där du kritiseras, borde han inte svara då oavsett vad frågan gäller?

– Det får du fråga Håkan om. Det lägger jag mig inte i.

Janne Andersson har varit förbundskapten i fyra år, för ett tag sedan förlängdes hans kontrakt till 2024. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Situationen under förra samlingen är inte första gången som Zlatan Ibrahimovic kritiserar Janne Andersson. I en intervju med SportExpressen förra hösten sa Ibrahimovic att Andersson med sin första landslagstrupp ”förstörde” allt som anfallaren ”byggt upp”, eftersom den innehöll färre spelare med invandrarbakgrund.

Den gången reagerade förbundskaptenen annorlunda.

– Då blev jag ledsen och besviken, medan folk omkring mig var förbannade. De som känner mig var förbannade. Flera spelare med utländsk bakgrund som jag har haft hörde av sig och var förbannade. Själv var jag mer ledsen och besviken. Jag tyckte inte att jag var värd det där utifrån hur jag jobbar, den jag är och var jag står.

– Men nu är det ett år sedan och jag har lagt det bakom mig.

Den kritik som kom senast, i samband med att Kulusevski bänkades, grundar sig inte den i samma sak, att en del tycker att du väljer bort spelare med utländsk bakgrund?

– Om någon skulle antyda det, då skulle jag bli irriterad. Blanda inte ihop grejerna. Kom inte med den skiten igen. Däremot kan vi diskutera spelartyp och allt sådant där, men inga andra antydningar.

– Det får det vara nog med. Och jag har suttit ned och pratat med alla spelare och alla ledare, alla jag jobbar med, om vad jag står för.

Jag har tackat nej till jobb som hade inneburit väldigt mycket mer pengar

Janne Andersson har varit förbundskapten för det svenska herrlandslaget i fyra år, och gång på gång återkommer han till att han ”har världens bästa jobb”.

– Jag får jobba med de bästa spelarna i Sverige. Och representera Sverige i världen. Den tanken är fortfarande väldigt stor för mig, och jag trivs enormt bra med uppgiften, mina kolleger och spelarna.

– Resultatmässigt tycker jag att vi har gjort det bra så här långt, och att vi har utvecklat vårt spel. Jag är inte mycket för att summera förrän jag är färdig, och det är jag inte än.

I maj meddelade förbundet att de valt att förlänga Janne Anderssons kontrakt som förbundskapten till och med EM-slutspelet 2024.

– Jag tvekade inte en sekund, det var en självklarhet för både mig och Håkan när vi satt ned på avstämningsmötet.

Under de fyra år som Janne Andersson har varit förbundskapten har han haft en rejäl löneutveckling. Enligt Skatteverkets uppgifter, som Fotbollskanalen tagit fram, hade han 2017 en årslön på 3,9 miljoner kronor. En lön som höjdes till 5 378 000 under VM-året 2018 och till 5 892 700 kronor under 2019.

På frågan vad pengar betyder för honom svarar Janne Andersson:

– Jag är inte stenrik, det vill jag betona. Men jag har en god ekonomi i dag, så är det. Och det innebär någon form av frihet. Men vi har inte ändrat någonting i våra liv. Jag och min fru Ulrika lever på samma sätt som tidigare, har samma kompisar och gör samma saker. Sedan har vi möjligheten att stötta våra barn, som nu är småbarnsföräldrar, lite extra. Det känns fantastiskt.

Är du bra på att löneförhandla?

– Jag har alltid löneförhandlat själv. Och jag har också själv förhandlat med många när jag har varit i den positionen. Men jag vet inte om jag är bra på att förhandla, jag är ärlig och uppriktig även i de sammanhangen. Man ska vara rimlig i sina krav, oavsett om man sitter på den ena eller andra sidan.

Var det hårda förhandlingar nu senast?

– Nja, vi har kommit väldigt bra överens. Nu ska vi inte sitta här och prata löner, men när jag var kanslist i HBK så hade jag en kanslistlön, sedan var jag assisterande tränare och då hade jag en assisterande tränarlön. Nu har jag en förbundskaptenslön, det är marknadens krafter som styr.

– Jag kan väl säga så här utan att avslöja för mycket, jag har tackat nej till jobb som hade inneburit väldigt mycket mer pengar än vad jag har i dag. Men det är inte det som styr. Jag har ett jättebra jobb som jag trivs med.

Vad är det för jobb du har tackat nej till?

– Det har varit både klubblag och landslag, statusgrejer som har varit väldigt bra ekonomiskt. Men jag har inte ens tänkt tanken. Det finns inget jobb i hela världen jag hellre vill ha än det jag har nu.

”Min fru har mycket åsikter”

Nyligen släpptes Janne Anderssons bok ”Att bygga ett lag” som han skrivit tillsammans med Henrik Johnsson. Förbundskaptenen säger att han är nöjd med boken och att den ”blev precis som han ville”.

– Jag har dock inte läst några recensioner än. Men man kanske inte ens recenserar en sådan bok?

Den nysläppta boken handlar om ledarskap, men Janne Andersson öppnar för att det även kan bli en självbiografi i framtiden.

– Om det skulle finnas intresse för det så skulle jag gärna skriva en självbiografi någon gång, men det bygger ju också på att folk ska vara intresserad av att läsa den. Att bara göra det för sin egen skull kanske är mindre intressant.

Janne Andersson säger att han är nyfiken på vad folk kommer att tycka om hans bok och att han kanske till och med kommer att leta efter recensioner.

Men när det gäller vad som skrivs om honom själv och landslaget är det ingenting han söker upp.

– Om det skulle ligga en tidning framför mig och det står något om oss, då skulle jag läsa det. Men det är ett medvetet val att jag väljer borta att kolla upp vad som skrivs och sägs. Det gäller oavsett om det har gått bra eller dåligt för oss. Det är viktigt att poängtera.

– Min fru Ulrika läser mer än jag vad som skrivs, men jag har förklarat för henne att hon inte ska göra det.

Brukar Ulrika kommentera din insats när du kommer hem efter en match?

– Ja, hon har mycket synpunkter. Och hon har en käpphäst, hon tycker alltid att jag byter spelare alldeles för sent. I 30 år har jag försökt förklara för henne att om man tar ut ett lag så måste det få chansen att misslyckas. Gör man ett byte så kan ju spelaren man sätter in också vara dålig, det vet man inte innan. I landslaget har vi bara tre byten och man kan inte förbruka dem för tidigt.

Janne Andersson skrattar lite.

– Det händer att jag måste motivera för henne varför jag har jag tagit ut en viss startelva också.

Kan Ulrika fotboll?

– Nej, inte alls.

Det finns inget hysch-hysch, inget hemligt i omklädningsrummet

Janne Andersson berättar att han lägger mycket tid på att läsa och lyssna på böcker. Men det finns en bok, trots att det handlar om det svenska herrlandslaget i fotboll, han inte kommer att läsa, TV4-journalistens Olof Lundhs ”Landslaget enligt Lundh”.

– Nej, det kommer jag inte göra. Det som har varit och hänt innan min tid är helt ointressant för mig. Sedan jag tog över vet jag hur det har varit, det behöver jag inte läsa om någonstans.

Lundhs bok, som släpptes i veckan, har skapat flera rubriker, bland annat om hur Zlatan Ibrahimovic vid tillfällen ska ha behandlat spelare illa under sin tid i landslaget. En mångårig ledare i landslaget gick samtidigt ut i Aftonbladet och beskrev det som ”vuxenmobbing”.

Något som Lars Richt, som var landslagschef under Zlatan Ibrahimovics tid i landslaget, kommenterade för SportExpressen tidigare i veckan:

”Vi har alltid haft en devis att det som sägs i ett omklädningsrum stannar i ett omklädningsrum och de som inte har levt i ett omklädningsrum vet inte hur det är, när det blir adrenalin och så vidare efter en match eller så.”

– Jag vill inte kommentera något som står i boken i, eller någon annanstans, eftersom jag inte har läst det.

– Generellt tycker jag att omklädningsrum är en fantastisk miljö. Jag skulle kunna bo där. Men att det är schysta värderingar i ett omklädningsrum, det är en ledarskapsfråga i grunden. Den som är ledare har ansvar för att det är bra miljö i omklädningsrummet. Det ska vara ordning och reda, man ska respektera varandra, och man ska ha roligt.

Hur tycker du att stämningen är i det svenska herrlandslagets omklädningsrum i dag?

– Jättebra.

Så om det satt en dold kamera där skulle allt kunna spelas upp utan att det blev rubriker?

– Ja, det finns inget hysch-hysch. Det finns inget hemligt. Sedan kan det alltid hända saker i framtiden, men så här långt upplever jag att vi har haft jättebra stämning.

”I sista ändan är ansvaret bara mitt”, säger Janne Andersson om sin roll i landslaget. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Att man ”inte ska krångla till det för mycket”, att han har ”världens bästa jobb”, det är saker som Janne Andersson återkommer till gång på gång under intervjun.

Och så det där med den ”lilla gruppen”, hans närmaste ledarstab, bestående av Peter Wettergren (assisterande förbundskapten), Maths Elfvendal (målvaktstränare), Lasse Jacobsson (bevakare), Christoffer Bernspång (analytiker) och han själv.

– Det är i den gruppen jag får syre, där kan jag vara den jag är. För mig är det en förutsättning att vi har den gruppen där vi jobbar tillsammans.

– Men, ”at the end of the day” så är man ganska ensam i ett sådant här jobb. I sista ändan är ansvaret bara mitt, det är solklart även om jag har en stab runt mig. Det är jag som står där, och det är både kittlande, utmanande och samtidigt ibland nästan lite skrämmande.

– Men jag är beredd att ta det ansvaret.

SportExpressens Anna Friberg har träffat förbundskapten Janne Andersson i en stor intervju. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

