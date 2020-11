”Klart att det känns trist – men det här är inte slutet”

✓ Problemet som fått det att ”koka i honom” under flera skidsändningar.

Jacob Hård har ett leende på läpparna när han promenerar fram över gatorna i Gamla Enskede, i de södra delarna av Stockholm.

Det är vackert här. Charmiga villor ligger på rad, gatorna är lugna och just den här dagen skiner solen och det är en ganska behaglig temperatur i luften.

– Jag har bott här länge. Jag flyttade hit 1997, säger Hård och trycker ner händerna i fickorna på sin uppknäppta rock.

– Jag bor i en lägenhet, men föreningen har en stor gård. Den är säkert 150 meter lång och 30-40 meter bred. Det är villakänsla fast man slipper alla bekymren som man har med hus. Vi hjälps åt med trädgården och har möbler, gillar, bärbuskar och fruktträd. Det är väldigt mysigt!

Han skilde sig 2009 och alla tre barn har flyttat ut. Men han lever inte ensam.

– Jag har en sambo sen två år tillbaka ungefär. Hon heter Petra.

SportExpressen träffar Jacob Hård i hans hemkvarter i Gamla Enskede. Foto: SVEN LINDWALL

Vi sätter oss på ett kafé i området, häller upp varsin bryggkaffe och pratar om skidsäsongen som ligger runt hörnet. Den blir nämligen speciell av flera olika anledningar.

En av dem: Coronapandemin gör att SVT inte kommer skicka i väg sina kommentatorer till tävlingar utanför Sveriges gränser.

– Exakt, så kommer det vara åtminstone januari ut, säger Jacob Hård.

– Vi får vara på plats i Sverige, så jag kommer vara på plats under den nationella premiären i Bruksvallarna (20-22 november). Men sen blir det kommenterande hemifrån.

Hur stor skillnad gör det för dig att kommentera hemifrån i stället för att vara på plats?

– Det gör störst skillnad för min expertkollega Anders Blomquist. Han vill ju känna på banan inför loppet och känna på föret. För mig…jag tappar lite närvaro och känsla. Är jag på plats har jag den här enkla direktkontakten både med åkare och med kommentatorer från andra länder, där kan man ju alltid snappa upp saker.

– Men i själva sändningsögonblicket skulle jag säga att det är väldigt liten skillnad, till 95 procent kommenterar man ändå från en tv-skärm. Det kan vara någonting ibland som man ser genom fönstret när man är på plats.

Men om det här gäller januari ut, då finns det ändå en öppning för VM som börjar i slutet av februari?

– Ja, planen är att vi ska vara på plats under VM. Men i dessa tider är ju alla planer preliminära. Man vet att det kan ändras.

Det känns som att man verkligen vill göra någonting bra av den här sista säsongen

Det finns också en annan anledning till att den här vintern blir speciell. Det är den sista vintern då hela världscupen och VM sänds i SVT:s ”Vinterstudion”. En epok går i graven.

Från och med säsongen 2021/2022 ägs tv-rättigheterna av Nent Group, som bland annat sänder i TV3, TV6 och via streamingtjänsten Viaplay.

Ni är framme vid den sista dansen nu. Hur känns det?

– Det känns som att man verkligen vill göra någonting bra av den här sista säsongen. Det känns som att…okej, nu jävlar, nu ska vi göra det här riktigt, riktigt bra. Det är den starkaste känslan.

Hård tar en sipp kaffe innan han fortsätter.

– Sen är det ju…det är klart att det känns trist. Men jag har varit med så länge att jag sett rättigheter komma och gå många gånger. Jag känner liksom inte att det här är slutet. Så känns det inte, även om det sannolikt är så att jag inte kommer att kommentera världscupen och VM något mer efter den här säsongen.

Det här är sista vintern som du och Anders Blomquist sitter i en kommentatorshytt tillsammans?

– Jag är i ett läge nu där jag säger som elitidrottarna: Jag tar en säsong i taget. Men vi har faktiskt inte pratat om det. Jag vet inte vad Anders tycker och jag vet inte vad vår ledning har för idéer, tankar och planer framöver. Men vi tappar inte alla rättigheter. Vi kommer ha kvar de nationella premiärerna, vi kommer ha kvar SM-tävlingarna, vi kommer ha kvar Vasaloppet och det kanske finns andra dörrar att öppna när det gäller längdskidåkning.

Vilka dörrar tänker du på då?

– Nu säger jag saker som jag inte har en aning om, men jag vet till exempel inte hur situationen ser ut för långloppscupen Ski Classics. Det finns JVM och U23-VM också. Sen är det väl också så att avtalet för världscupen inte gäller alla länder?

Det som har kommunicerats är att tävlingar i Österrike, Schweiz och eventuellt även Norge ligger utanför avtalet.

– Exakt, så det är inte så att varenda längdtävling är körd för SVT.

Hård och experten Anders Blomquist har blivit ett radarpar i SVT. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Vill fortsätta jobba

Man skulle kunna tro att Jacob Hård i det här läget börjar fundera på att gå i pension. Han fyller trots allt 66 år i januari.

Men så är inte fallet.

Han är inställd på att jobba i ”ett antal år till”.

– Sen får vi se exakt vad jag ska jobba med, i vilken form och hur mycket. Jag kanske inte vill jobba heltid i massa år till. Men att fortsätta jobba, det vill jag, säger Hård som enligt de nya pensionsreglerna har rätt att jobba kvar på SVT tills han är 69 år gammal.

Många journalister som kommer upp i ålder tappar i kvalitet, men min känsla är att du håller samma nivå som alltid. Håller du med om det? Och vad är i såna fall förklaringen till att du inte tappar?

Jacob Hård ser plötsligt väldigt sammanbiten ut och funderar i någon sekund innan han svarar.

– Jag skulle säga så här…jag vill absolut inte hamna i det läget att andra upptäcker att jag inte hänger med längre, när jag inte inser det själv. Där vill jag verkligen inte hamna. Och jag hoppas att min arbetsgivare är ärlig mot mig när vi kommunicerar kring det här och att de vill ha mig kvar för att jag fortfarande gör jobbet så bra.

Han fortsätter:

– Jag är medveten om den här problematiken, att det lätt kan bli så att man slackar och lever på gamla kunskaper. Så jag försöker verkligen vara uppdaterad, se det nya som händer och inte tro att man gör samma sak som man gjorde för tio år sen, för allting utvecklas hela tiden. Jag som kommentator måste hänga med i det om jag ska fungera i jobbet.

– Så svaret på din fråga är nog att jag ser den här risken och att jag fortfarande tycker jobbet är jäkligt kul. Jag har ett levande intresse för det jag kommenterar. Det är inte en uppoffring för mig att läsa på, hålla mig uppdaterad och hänga med i allting som händer.

Jacob Hård. Foto: SVEN LINDWALL

Ett exempel på hur noggrann Jacob Hård är i sitt arbete kunde man se på hans Instagram-konto i somras. SVT skulle sända rullskidtävlingen Alliansloppet från Trollhättan och Hård hade antagligen kommit undan med att göra jobbet med vänsterhanden, men inför sändningen satt han ute i trädgården i Gamla Enskede och läste på om relativt okända skidåkare som Tuva Persson, Hanna Abrahamsson och Julia Angelsiöö.

– Det är så jag är, säger Hård.

– Jag hatar att inte vara förberedd. Jag är inte någon bra improvisatör…

– Eller så här: Jag kan vara bra på att improvisera, men jag är otroligt beroende av att vara väl förberedd och att känna mig trygg där jag står. Om jag är väl förberedd, då kan jag också ta ut svängarna lite och ta ett steg till i kommenteringen. Men jag behöver tryggheten av att vara väl förberedd om jag ska göra ett bra jobb.

Jag har en viss förmåga av att skärma av mig. Min sambo säger att jag har ett ”skitfilter”.

Jacob Hård har jobbat på SVT i 36 år och han är i dag en av Sveriges mest folkkära sportkommentatorer. För många räcker det att höra hans röst för att få en känsla av att det är en lugn helgförmiddag, snö på fönsterkarmen, en kaffekopp i handen och där på tv:n kämpar sig Charlotte Kalla fram i skidspåret.

Hård märker också av sin popularitet när han rör sig ute på stan.

– Det händer ganska ofta att folk känner igen mig och kommer fram för att säga något. Nästan alltid är det något positivt. Och det är på en nivå där det känns kul, det är inte så att det blir för mycket och känns jobbigt. Sen har jag nog en viss förmåga av att skärma av mig. Min sambo säger att jag har ett ”skitfilter”. Hon reagerar mycket oftare på saker: ”Fan vad folk tittar. Och nu snackar dem.” Men jag ser inte det.

Är du lika bra på att skärma av dig när folk mejlar och hör av sig i sociala medier? Det kan ju komma en del skit där…

– Det där kan vara jobbigt att tackla, trots att jag varit med så länge. Ibland kan jag tycka att personen som mejlar har en poäng, kanske till och med rätt. Då är det inte så svårt att ta det. Då kan jag känna: ”Fan, jag tänkte inte på det.” Eller: ”Ja, den där personen har rätt, vi kanske inte ska använda det ordet.” Det kan vara konstruktivt.

– Men de här personerna som bara är dumma, som lanserar en massa konspirationsteorier och tycker att vi är dumma i huvudet…ibland kan det vara jobbigt, tycker jag . Man tycker att man varit tydlig, men så blir man totalt vantolkad. Då tycker jag ibland att det kan vara jobbigt faktiskt.

Brukar du svara?

– Jag svarar många, det gör jag. Och ofta kan det vara så att någon har en ganska aggressiv ton i det första mejlet, men sen är det en helt annan ton i nästa mejl bara för att de får ett svar. Men om det är för dumt, då svarar jag inte.

Jacob Hård blir ofta igenkänd på stan och många vill prata med honom. Foto: SVEN LINDWALL

Vi lämnar kaféet och kliver ut i solskenet. Jacob Hård hälsar glatt på en granne innan vi börjar prata om vad han tror rent sportsligt om den kommande säsongen.

Ganska snabbt kommer vi in på Norges storstjärna Therese Johaug, 32, och Sveriges stjärnskott Frida Karlsson, 21, som flåsar henne i nacken. Hård tror att vi kan få se ett tronskifte i vinter.

– Ja, det kan hända. Jag tror ju att Johaug kommer fortsätta vara på en extremt hög nivå, men Frida är samtidigt i en ålder där det ofta räcker med ytterligare ett träningsår för att man ska ta ett kliv till.

– Det är inte alls omöjligt att hon ska kunna matcha – och slå – Johaug vid fler tillfällen än vad det varit tidigare.

Vad betyder det att få in den nerven i damernas distanslopp? Jag misstänker att ni ibland kan känna ”jaha, nu blir det ännu en överlägsen seger för Johaug”.

– Det skulle betyda jättemycket. Den dominansen och den överlägsenheten som hon hade…i längden är den inte bra för intresset.

Det är väldigt frustrerande när sånt händer

Innan vi skiljs åt ska vi reda ut en sista grej. Jacob Hård är alltsomoftast väldigt sansad när vi ser och hör honom i tv. Brusar sällan upp. Har alltid nära till skratt. Men vid några tillfällen under den förra säsongen kunde man mitt i sändning skönja en viss frustration hos Hård och varje gång handlade det om resultatdatorn. Alltså den dator som förser honom med mellantider och resultat under tävlingarnas gång.

Den fungerade inte som den skulle.

– Du har helt rätt, säger Hård med ett leende.

– Det är väldigt frustrerande när sånt händer. Jag blir irriterad, för jag känner så här: Om jag sätter mig och är väl förberedd, men den som ska leverera mina arbetsredskap inte gör det…då kan det koka i mig. Samtidigt kan jag inte sitta och älta det för tittarna och låta den frustrationen förstöra en sändning. Jag tycker det är på sin plats att ge en förklaring till tittarna, att nu får vi inga tider här, men jag måste ändå försöka hålla ihop det och ha rätt fokus.

Internationella skidförbundet (Fis) är ansvariga för resultatdatorn.

– Vi hade kontakt med dem under hela förra säsongen om just det här. Och inte bara vi. Jag tror att alla tv-bolag som sänder längd var på Fis ganska intensivt, för det var inte okej som det var. Framför allt under början av förra säsongen.

Vad fick ni för svar?

– Jag kan inte hela historien, men de hade bytt lösning för hur tidtagningen skulle föras över till tv-grafiken. Och den här nya lösningen fungerade inte tillräckligt bra. De jobbade med att förbättra den under säsongen och det blev bättre successivt.

– Jag tror att Fis är väl medvetna om att det inte får fungera lika dåligt igen, för det blev väldigt mycket kritik.

Du var inte den som var argast?

– Nej, jag vet att den schweiziska kommentatorn rusade ur hytten mitt under sändning vid ett tillfälle och ställde sig och skrek rakt ut. Han var fullständigt vansinnig över hur dåligt allting fungerade.

Jacob Hård skrattar och skakar på huvudet.

– Men jag hoppas att resultatdatorn ska fungera bättre i vinter, så att vi får bästa möjliga förutsättningar att göra riktigt bra tv-sändningar.