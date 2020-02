Ett OS-guld, 11 VM-guld, 22 EM-guld. Världsrekordhållare och mångmiljonär.

I augusti tävlar Sarah Sjöström, 27, om fler olympiska medaljer, och nu dyker hon ned i en mörk pool.

Filmen är gjord med Huawei P30 Pro, får man veta, mobiltelefonen hon håller i på hur många bilder som helst.

– Den där lilla hundradelen betyder så enormt mycket för mig, säger hon medan kameran visar henne vid bassängkanten där dropparna rinner över ansiktet.

Sekunden senare forsar hon fram under ytan, på väg mot nästa triumf.

– Ta del av min resa, säger hon samtidigt som en länk till Huaweis kampanj och hemsida dyker upp på skärmen.

I mars 2019 inledde Sjöström ett samarbete med den kinesiska teleoperatören och mobiltillverkaren. Hon är affischnamn för ett kommunikationskoncept, medverkar i reklamfilmer och vid events samt marknadsför produkter på sitt Instagram-konto.

– Sarah Sjöström är en av Sveriges mest populära och folkkära idrottare med en enastående förmåga att leverera resultat på allra högsta nivå. Hon är dessutom mycket intresserad av teknik och har imponerats av våra produkter vilket kändes som en bra kombination, sa företagets nordiske vd Jacky Zhao när avtalet blev klart.

Kritiken kom lika snabbt som den dog ut – och snart spred sig samarbetet till det svenska simförbundet, som också tecknade ett sponsoravtal med företaget förra sommaren.

– Vi är glada att en så stor och stark aktör som Huawei visar engagemang för simidrotten och har valt att stödja vårt svenska landslag under VM i Sydkorea, sa förbundschefen Mikael Jansson då.

Om det fanns ett par frågetecken för vilket företag Huawei egentligen är redan när Sjöström och simförbundet skrev på sina avtal – då har de inte blivit färre det senaste året.

Upprepade anklagelser om spionage åt den kinesiska regimen och svartlistning från bland annat den amerikanska marknaden. Huawei assisterar med teknik för den regimdrivna massövervakningen av förföljda minoriteter i Xinjiang-provinsen. Bolaget har fasats ut från en lång rad olika produkter, däribland Vodafone och Googles. Från Försvarshögskolan i Stockholm kommer varningssignaler.

Huawei: Ett framgångsrikt teknikföretag mitt i ett handelskrig – eller en förlängd arm från Xi Jinpings diktatur?

Stoppats i USA – assisterar Kinas regim med massövervakning

Sarah Sjöströms agent heter Daniel Wessfeldt. Han är 62 år, driver agentbolaget JRS Sports Management och representerar förutom Sjöström även Armand Duplantis och Angelica Bengtsson, bland andra.

– Man ser vissa som skriver att Kina är en diktatur och frågar hur vi kan associera oss med ett sånt företag. Då gick jag in på kammaren och funderade, sedan kom jag på en sak, säger han.

– Alla svenskar som köper en Volvo. Det är ju också ett kinesiskt företag, har du tänkt på det? Det ägs av kineser, det är inte svenskt. Så what is the difference mellan att köra en Volvo och att köpa en Huawei-telefon?

Under 2018 gick Huawei om Apple och placerade sig som världens näst största återförsäljare av smartphones efter Samsung. Bolaget grundades av den före detta militären Ren Zhengfei 1987 i kinesiska Shenzen. I dag är Huawei etablerat över hela världen. 2018 gjorde man en nettovinst på ungefär 81 miljarder kronor.

Själva har Huawei vid upprepade tillfällen hävdat att bolaget inte har några band till den kinesiska staten och menat att det saknas bevis för anklagelser om spioneri, men skepsisen är stor och blir större.

– Allt startade med anklagelser från Australien och USA om att Huawei samarbetar med kinesiska säkerhetsunderrättelsetjänster, berättar det svenska Utrikespolitiska institutets Kina-expert Tim Rühlig.

I maj 2019 utlyste USA:s president Donald Trump ett nationellt nödläge och stoppade amerikanska företag från att göra affärer med utländska telekombolag, en åtgärd som var specifikt riktad mot Huawei. Listan på andra regeringar och bolag som begränsat eller fasat ut Huawei från sina nät och produkter är lång. Även i Sverige har forskare, som Gazmend Huskaj, doktorand i cyberoperationer vid Försvarshögskolan, påtalat riskerna med att släppa in Huawei på det svenska telekomnätet.

Huawei är också en bricka i ett pågående handelskrig mellan USA och Kina. Det argumentet framförs gång på gång från Huaweis sida, som menar att amerikansk uppmuntran till bojkott grundar sig i det.

Daniel Wessfeldt, Sarah Sjöströms agent. Foto: SANNA DOLCK / KVP Sjöström samarbetar med Huawei. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kina-experten Tim Rühlig menar att det i praktiken är den kinesiska staten som kontrollerar företaget.

– Det viktiga är vem som kontrollerar Huawei. Kontrollerandet och ägarskapet är troligtvis två olika saker i Huaweis fall. Kinesiska facklagar tillåter kommunistpartiet att kontrollera vilken fackförening som helst och även om ägandeskapet ligger hos de anställda är kommunistpartiet i kontroll över företaget, säger Rühlig.

Vi kan på goda grunder kalla det koncentrationsläger

I Kina finns också en färsk lagstiftning, från 2017, som tvingar organisationer att ”stötta och samarbeta med statens underrättelsearbete”.

Förra våren avslöjades dessutom hur Huawei samarbetar med de lokala säkerhetsstyrkorna i Xinjiang, där världens just nu största inlåsning av etniska minoriteter pågår.

– Där har vi det Kina kallar för omskolningsläger, men vi kan på goda grunder kalla det koncentrationsläger. Vi vet inte exakt hur många, men upp till en och en halv miljon muslimer sitter i fångenskap utan anledning. Vissa av dem bara för att deras skägg är tillräckligt långt för att kinesiska underrättelsetjänsten ska ha anledning att tro att de är terrorister och andra för att de pratat i telefon med utlänningar, säger Tim Rühlig.

– Huawei bidrar till situationen i Xinjiang, det är ett faktum. En av Huaweis kunder är Kinas säkerhetstjänster, det är ingen hemlighet. De tillhandahåller utrustning för övervakningsteknologi.

Telekombolaget Huawei anklagas för att bedriva spionage åt den kinesiska diktaturen, assistera i massövervakning av utsatta minoriteter i Xinjiang-provinsen och har portats från flera länder. Foto: MARK SCHIEFELBEIN / AP TT NYHETSBYRÅN

Agenten: ”Mitt uppdrag är att tjäna pengar år Sarah”

Frågan om sponsring, vad en offentlig person legitimerar och inte när han eller hon väljer att bli ansiktet utåt för ett företag är ett flitigt debatterat ämne.

Sveriges främsta och mest berömda idrottare har alla slutit många stora sponsoravtal. Charlotte Kalla har de senaste åren profilerat sig med vissa typer av samarbeten och varit tydlig med vad hon vill välja bort: Spelbolag.

Hon vill att sponsorerna ska ha samma värderingar som hon själv, säger hon.

– Hållbarhet är något som har genomsyrat mitt tänk sedan jag började. En naturkraft, det är vad jag vill vara. Sedan gäller det också för dem att förstå vad det är att vara idrottare. Jag behöver ha mycket respekt för att att mitt skidåkande måste få gå i första hand. Det är viktigt men framför allt att jag känner att jag kan stå för vad de levererar, säger hon.

Hur lång tid tog det innan du insåg att du ville vara en ”naturkraft”?

– Det var ganska tidigt ändå. Kommer man från Tornedalen och Norrbottens inland är skogen superviktig med naturtillgångarna som finns där. Det har format generationerna innan mig.

Andra svenska stjärnor har också valt mellan samarbeten av mer och mindre kontroversiell natur.

Fängslandet av minoriteter i Xinjiang Kinas förtryck och fängslande av olika minoriteter, i synnerhet den muslimska gruppen uigurer, i Xinjiang har påkallat hela världens uppmärksamhet de senaste åren. Under förra vintern kunde New York Times med hjälp av 400 sidor läckta dokument inifrån den kinesiska regimen avslöja detaljer om kraftåtgärderna mot den muslimska minoriteten i landet. – Där har vi det Kina kallar för omskolningsläger, men vi kan på goda grunder kalla det koncentrationsläger. Vi vet inte exakt hur många, men upp till en och en halv miljon muslimer sitter i fångenskap utan anledning. Vissa av dem bara för att deras skägg är tillräckligt långt för att kinesiska underrättelsetjänsten ska ha anledning att tro att de är terrorister och andra för att de pratat i telefon med utlänningar, säger Tim Rühlig från Utrikespolitiska Institutet. Han säger även att invånarna övervakas överallt på internet men även oavsett var de befinner sig utomhus. Dessutom scannar övervakningskameror alla ansikten och känner igen röster, kartlägger personliga relationer och annat, något som detaljeras i ”China's Algorithms of Repression”, en rapport från den internationella människorättsorganisationen Human Rights Watch Huawei ignorerar konsekvent frågor från internationella medier om rollen de spelar i Xinjiang.

Den vanligaste formen av kritik i Sverige de senaste åren gäller den som riktats mot idrottare som samarbetar med spelbolag.

Spelberoendes riksförbund har bland annat vädjat till Zlatan Ibrahimovic i ett öppet brev med anledning av hans samarbete med Bethard.

– Det är precis lika illa som att marknadsföra alkohol och droger , vilket jag har väldigt svårt att se. Man kan bara skylla på okunskap, sa förbundets ordförande Henrik Armus i april 2018.

Ett år senare kom statistik från Folkhälsomyndigheten som visade att 45 000 personer i Sverige lider av spelproblem och ytterligare 56 000 personer har förhöjd risk för spelproblem.

Även Sarah Sjöström sponsras av ett bettingbolag: Betsson.

Idrottsstjärnornas sponsoravtal Zlatan Ibrahimovic Har bland sjungit en egen variant av den svenska nationalsången för Volvos räkning. Klippet blev det mest sedda på Youtube i Sverige 2014. De senaste åren har han fått ta emot mycket kritik för sitt delägarskap i spelbolaget Bethard som bland annat utnyttjade hans hintar om en comeback i svenska landslaget i sin marknadsföring inför fotbolls-VM 2018. Henrik Stenson På golfarens hemsida går det bland annat att läsa att han sponsras av klädmärket Hugo Boss, finansbolaget Mutual of Omaha och flera företag som tillverkar golftillbehör. Stenson har också berättat att han börjar bygga sig en plattform vid sidan av golfbanan, bland annat med ett eget glasögonmärke och genom att designa egna golfbanor. Armand Duplantis Det stavhoppande underbarnet är numera bäst i världen genom tiderna på sin sport och har börjat arbeta med agenten Daniel Wessfeldt. Wessfeldt berättar att Duplantis skrivit på flera avtal, bland annat ett stort med Puma. – Alla vill bli sponsrade av något superfräckt men det är inte säkert att de vill sponsra. Vi diskuterar med ”Mondo”. Är man intresserad av kläder kanske man vill ha något sånt, något som är tufft. Vi är bara i början med honom men det förs diskussioner, säger Daniel Wessfeldt. Angelica Bengtsson Har berättat att hon inte lägger fokus på affärsdelen av sin karriär. I stället vill stavhopparen fokusera på det hon är bra på. – Min bank hjälper mig med ekonomin, min manager sköter kontakten med mina sponsorer och jag fokuserar på att bli så bra jag kan inom stavhoppning, sa Bengtsson till bloggen Framtidsfeministen förra sommaren. Stina Nilsson Skidstjärnan har gjort sig känd som en glass- och pizzaälskare och gjort reklam för båda produkterna. I en fortsättning på mattemat har hon också gjort en reklamfilm tillsammans med teknikföretaget Holtab som uppmanat till en förändring av kulturen där kvinnor ofta får ta emot kritik för sina matval.

Störst av kvinnliga idrottare på Instagram

Sarah Sjöström slog världen med häpnad när hon vann EM-guld på 100 meter fjärilsim som 14-åring i mars 2008. Därifrån har karriären expanderat, likaså listan över stora och imponerande meriter. 2019 utsågs hon till världens bästa kvinnliga simmare av Fina, det internationella simförbundet.

Vilka möjligheter har en simmare att tjäna pengar på sina framgångar? Inte samma som en fotbollsspelare av Zlatan Ibrahimovics sort, eller Leo Messi, argentinaren som också är sponsrad av Huawei.

Simningens prispengar har varit en het fråga de senaste åren. Tillsammans med ett par andra framträdande utövare var Sjöström drivande i att få till det nya, mer välbetalda tävlingsformatet ISL och på så sätt bryta sig ur Fina, det internationella simförbundet. Hon och andra stjärnor uttryckte sitt missnöje med den fördelning av pengar som i större utsträckning gick till simförbunden, mindre till simmarna.

Kan låta som att jag är girig och vill ha mer pengar

Ett exempel: Under förra säsongens världscup erhöll bara de sex bäst placerade simmarna prispengar. Den som kom på sjätte plats fick endast 2 000 kronor. Jämfört med den alpina världscupen, där de 30 bäst placerade får prispengar, eller längdskidåkningen, där de 20 bäst placerade får betalt, har ersättningen varit låg och begränsad.

– Ibland är det svårt att prata om sådana här saker. Det kan låta som att jag är girig och vill ha mer pengar, men det handlar inte om det. Det handlar om synen på vår sport, och att vi vill att flera ska få möjlighet att kunna ha simningen som sitt jobb, förklarade Sjöström för DN.

– Bättre prispengar och flera riktigt bra tävlingar skulle också göra att flera simmare fortsätter längre. Som det är i dag är det många som slutar redan efter gymnasiet eftersom de inte har något val.

Sjöström utsågs nyligen till världens bästa simmare. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

När Sjöström framträdde i tv-programmet ”Renées brygga” i TV4 i januari var hon tydlig med att pengarna blivit en viktig drivkraft.

– Det är klart att det blir roligare när man får prispengar. Det är många tävlingar som jag åker på under året som jag inte åkt på som jag inte åkt på om jag inte visste att det var bra prispengar, säger hon.

I takt med framgångarna har Sjöström samtidigt dragit nytta av sitt kommersiella värde. Hon har i dag en lång rad sponsorer vid sidan av Huawei: Spelbolaget Betsson, bageriföretaget Pågen, energidrycken Vitamin Well, pooltillverkarna Ellips Pool, simutrustningsföretaget Arena. Med mer än 233 000 följare på sitt Instagram-konto är Sjöström den svenska kvinnliga idrottare med störst följe på plattformen, följd av Charlotte Kalla med 213 000. Sponsrade inlägg publiceras titt som tätt.

Hennes framgångar som simmare har också satt henne i en god ekonomisk sits tack vare både prispengar och stora sponsoravtal. Det egna kapitalet i Sarah Sjöström Promotion AB uppgår nu till 12 154 000 kronor, en ökning med tre miljoner kronor sedan året innan. 2018 omsatte hennes bolag drygt 7,5 miljoner kronor, och Sjöström plockade ut en lön på drygt 1,2 miljoner.

Sjöström har fått försvara sitt samarbete med spelbolaget Betsson, något som hennes agent Daniel Wessfeldt hade med i beräkningarna när avtalet slöts.

– Du kan säga nej till att vilja vara associerad med sådana företag. Att ”jag vill bara vara associerad med gröna företag som sysslar med vindkraft och där allt är ekologiskt odlat”, säger Daniel Wessfeldt.

Han menar att Sarah Sjöström då bara hade fått en tiondel av pengarna som hon får nu.

– Så jobbar inte vi. Mitt uppdrag är att se till att idrottsmännen tjänar pengar och kan kapitalisera på sina idrottsframgångar på ett något sånär rimligt sätt. Det tycker jag vi har gjort med Sarah Sjöström.

Xi Jinping – president på livstid

För att förstå Huawei måste man också förstå Kina och Xi Jinpings totalitära styre.

I mars 2018 meddelades att den kinesiska grundlagen skulle ändras och ge presidenten möjlighet att sitta som landets ledare hur länge han vill. Lagändringen följer ett auktoritärt mönster. Fria medier existerar inte. Jurister som uttryckt sig kritiskt mot Xi Jinping och partiet har fängslats. Statligt initierade ”anti-korruptionskampanjer” har använts för att marginalisera politiska rivaler. En ”omorganisation” av Folkets befrielsearmé – Kinas militär – har fått denna att infoga sig i total lojalitet mot det styrande partiet och Xi Jinping personligen.

Kinas förhållande till omvärlden har samtidigt förändrats de senaste decennierna. Landet är världens största exportnation och numera en integrerad del av världsekonomin. Tolv av världens 100 rikaste företag kommer från Kina. Den starka positionen har inneburit nya möjligheter för den kinesiska regimen att utöva politiskt inflytande och påtryckningar. Klädmärket GAP sålde T-shirtar med en karta av Kina där Taiwan saknades. Företaget drog in tröjan och bad om ursäkt i statens egen tidning ”People's Daily” illa kvickt efter en tillrättavisning. Mercedes-Benz begick ”misstaget” att citera Dalai Lama i en reklamannons. Delta Air Lines, Ikea, Marriott Hotels och det japanska märket Muji – ursäkter för ”övertramp” avlöser varandra.

Fäblessen för markeringar av den sorten har minst sagt varit kännbara även i Sarah Sjöströms hemland, Sverige.

Hot och attacker mot svenska medier har avlöst varandra de senaste åren och ofta utfärdats i anknytning till publiceringar eller uttalanden om den svensk-kinesiske författaren Gui Minhai, som sitter fängslad i Kina sedan 2015.

– En del människor i Sverige ska inte förvänta sig att kunna känna sig lugna, deklarerade ambassadören Gui Congyou senast i december.

Medarbetarna på SVT:s satirprogram Svenska Nyheter fick uppleva ett exempel efter att man sänt en narrande sketch hösten 2018. Bland annat mottog programledaren Jesper Rönndahl mänsklig avföring i sin brevlåda och andra medarbetare hotades till livet.

Stoppade basketmatcher och censurerade fotbollsspelare

Inte heller idrotten har stått fri från den kinesiska statens påtryckningar.

Sport är en viktig scen för Xi Jinpings ambitioner. Dels har statligt uppmuntrade kinesiska investeringar i europeisk fotboll blivit vardagsmat sedan presidenten under 2015 satte samman en ”reformgrupp” med målet att detaljera en ”nationell fotbollsplan”. Att Kina vill arrangera fotbolls-VM är ingen hemlighet. Landet ska även stå som värd för vinter-OS 2022, bara 14 år efter att Peking arrangerade sommar-OS (2008). Då ska det bli fler medaljer än i Pyeongchang-OS där det bara blev ett guld.

– President Xi kommer inte tillåta det. Vi måste vara ledande 2022, har den tidigare landslagstränaren i skidor, Liu Bo, sagt till Reuters.

Den kinesiska statens sportsliga påverkan är påtaglig även i kölvattnet av två högst aktuella händelser. När NBA-klubben Houston Rockets general manager Daryl Morey visade sitt stöd för protesterna i Hong Kong, där demonstranter tog till gatorna för att slippa en ny kinesisk lagstiftning, utlöste han en diplomatisk kris. Trots ett hav av ursäkter valde den hårt regimkontrollerade kinesiska statstelevisionen CCTV att ställa in sina NBA-sändningar. Landets största streamingplattform, Tencent, ställde in sändningar av Houston Rockets matcher.

Ett annat ämne som märkts av i idrottens värld är förtrycket av etniska minoriteter i Xinjiang-provinsen. I december uttryckte Arsenals mittfältare Mesut Özil kritik mot – vad han upplever som – omvärldens likgiltighet på sin Instagram.

Kinas regim lät meddela att Arsenals match mot Manchester City ströks ur den statliga tv-kanalens tablå. En talesperson för det kinesiska utrikesministeriet menade att Özil ”lurats av falska nyheter”. Hans kinesiska fanclub, ”M10”, med fyra miljoner följare på den sociala plattformen Weibo, stängdes ned på studs. Tröjnamnet censurerades i tv. Landets mest populära sportsajt, Hupu, raderade ut all rapportering om honom. Baidu Tieba, en inflytelserik kommunikationsplattform, har stängt ned ett forum dedikerat till honom. Han togs även bort ur tv-spelet PES 2020.

Jag älskar att ta död på de här frågorna

– Jag är inte speciellt insatt i det, mitt fokus ligger på mobilen. Det är det som jag representerar i det här samarbetet. Huawei är ett privatägt företag i Kina som nu har kommit med en bra mobil, mer än det tänker inte jag på eller kommenterar, för det har jag inte att göra med egentligen.

Orden är inte Sarah Sjöströms, utan hennes parhäst i reklamfilmerna för Huawei: Sångerskan Zara Larsson försvarade samarbetet när hon pratade med Resumé förra våren.

– Mobilen är den produkten som vi associeras med. Resten känns ändå ganska lugnt, sa Larsson.

Även den norska skiddrottningen Therese Johaug tycker att hennes samarbete med Huawei är ”ganska lugnt”, trots den norska säkerhetspolisens varningar om företagets band till den kinesiska staten.

– Jag har haft ett väldigt bra samarbete med Huawei i många år och förhåller mig till de avtal som vi har, sa Johaug till TV2 i februari förra året.

Tim Rühlig, Utrikespolitiska institutet, håller inte med om att en reklamkampanj för en Huawei-telefon bara är reklam för själva telefonen.

– De gör reklam för ett företag som kommer från ett auktoritärt land som vi vet håller på att utveckla vad jag skulle kalla för en digital auktoritärstat där de övervakar samhället. Inte bara Xinjiang, utan hela landet. Den kinesiska regimen använder tekniken för övervakning och Huawei hjälper till, säger han.

– Jag säger inte att Huawei använder sin teknologi för dåliga ändamål men de producerar den och säljer den till staten som helt säkert använder den i övervakningssyften . Om jag hade valet mellan att bli sponsrad av Huawei och ett annat företag skulle jag välja det andra på grund av faktumet att det är ett kinesiskt företag.

SportExpressen har, via agenterna Daniel Wessfeldt och Christian Olsson, sökt en intervju med Sarah Sjöström för att höra hennes resonemang om frågorna, men hennes agentur ”tackar nej till Sarahs deltagande”. Wessfeldt säger att hon inte är intresserad av att prata, men utvecklar sin egen syn på samarbetet med Huawei.

– Det är inte viktigt för henne, du får ta mina ord på det. Det här är ett politiskt spel som jag ser det. Man kan kalla Kina för diktatur men jag vill gärna att du tar upp alla som kör en Volvo, det är också totalt Kina-ägt. ”What is the difference, question mark”, kan du bara skriva. Det kan folk få fundera över, säger han.

– Lova mig att ta upp det jag säger till dig. Att om de nu tar upp Huawei som är en telekomtillverkare som ägs av kineser, så är det precis samma sak med Volvo som var och varannan svensk kör omkring med.

Tim Rühlig ger inte mycket för Wessfeldts resonemang.

– Jag skulle fortfarande säga att det är skillnad mellan att bli sponsrad av en biltillverkare och någon som tillverkar avancerad teknologi som används som ett politiskt verktyg, säger Rühlig.

– Så här långt har jag inte sett hur Volvobilar systematiskt används för övervakning eller för att stabilisera en auktoritär regim. Jag kanske missar något här men han skulle behöva förklara för mig hur Volvo-bilar är problematiska när det gäller den politiska regimen i Kina.

Wessfeldt menar också att Tim Rühligs påstående om att Huawei hjälper den kinesiska staten med övervakning i Xinjiang saknar bevis.

– Det är vad han tror och säger, va? Det finns inga rimliga bevis för det heller. Google håller också på med övervakning på olika sätt, men vad vet vi? Och det är vi som idrottsmän lite för dåligt insatta i. Vi prisar deras mobiltelefon som är väldigt bra, that's it, säger han.

– Jag älskar att ta död på de här frågorna.