Det är en solig och varm oktoberdag i sydvästra Florida när vi hittar Foppa med sonen Lennox, 7, och pappa Kent på en sportbar tillsammans med några svenska vänner. Det är engelsk ligafotboll på tv:n på väggen ovan båset, där de sitter. När Manchester United-Liverpool är över frågar Foppa servitrisen om det går att hitta NHL-matchen mellan New York Rangers och Vancouver Canucks på någon kanal.

Hockeylegendarens idrottsintresse lever starkt.

Någon timme senare sitter vi vid swimmingpoolen bakom huset som familjen Forsberg hyr några kvarter från havet.

De yngsta barnen, Lily, 5, och Diego, 3, badar och Foppas föräldrar Gudrun och Kent håller ett öga på dem.

SportExpressen träffar Peter Forsberg i sydvästra Florida. Foto: Gunnar Nordström Peter Forsberg vid poolen med barnen. Foto: Gunnar Nordström Peter Forsberg i Naples, Florida. Foto: Gunnar Nordström

”Här försöker man landa”

Det är avslappnat och affärsmannen Peter Forsberg låter Lily låna mobiltelefonen mellan plasken i poolen för att underhålla sig med några tv-spel. Foppa uppskattar lugnet här i Florida.

– Här försöker man landa på något vis och kan promenera ner till stranden när man vill. Idag är det 28 grader varmt, så det är inte mycket att klaga över. Jag försöker klara av affärssamtalen med Europa när jag vaknar, så att jag kan vara ledig resten av dagen och vara med barnen, säger han.

Det här är tredje året i rad han hyr det här huset i Naples, som har fyra sovrum och ett stort kök- och allrum på nedre våningen. Den här gången är sambon Nicole kvar i Europa.

– Hon drog lasset med barnen när jag var borta de senaste två veckorna för inspelningen av Superstars och behöver ha möten kring några av våra affärsprojekt. Jag hinner bara vara här en vecka i år. Vi brukar annars åka hit lite senare i oktober när det är halloween. Vi gillar att fira halloween här i Florida, säger Foppa.

”Jag känner mig hyfsat fräsch”

Foppa ser trimmad ut efter två veckors kamp med andra före detta idrottsstjärnor i Kanal 5-produktionen Superstars.

– Ja, jag känner mig hyfsat fräsch. Det är lite därför jag ställer upp i de här tv-utmaningarna, det ger mig motivation att hålla i gång kroppen. Jag springer regelbundet ute i naturen där hemma i Zug och det är både en viktig fysisk aktivitet och avkopplande.

Om den intensiva hösten, säger han med ett leende:

– Nja, det vet jag inte om det varit så intensivt. Det har varit lite allt möjligt på schemat, lite blandat. Nu kommer jag från inspelningen av Superstars, tar en semestervecka här i USA och sedan ska jag väl till Moskva någon dag för ett jobb med Stiga hockeyspel i december. Och jag åker hem till Sverige för att se Tampa-Buffalo i Globen, det vill jag inte missa i början av november.

Forsberg om sin semester i pensionärsparadiset

***

För ett drygt år sedan valde Foppa och sambon Nicole att flytta med familjen till Schweiz. Flytten känns ”rätt”, tycker han.

– Allt fungerar i Schweiz, liksom. Tågen går när de ska gå, allt är strukturerat och bra. Och nu har kidsen kommit jättebra in i skolan där de går. Vi har kommit in bra i vardagen där, måste jag säga, säger han.

Vad är bra med att bo i Schweiz?

– Tittar vi på barnen, så går de i en internationell skola och får engelskan gratis. Jag tycker att det är en jättebra skola som de hamnat i. Sedan gillar jag att det är ganska hårt, det är strukturerat och klara linjer om vad eleverna måste göra. Det gillar jag som förälder. Det är ordning och reda. Man släpper dem i dörren klockan åtta på morgonen och hämtar dem klockan fyra på eftermiddagen. De har fysiska aktiviteter, i Lennox fall handlar det om ishockey. Våra barn, som har ganska mycket energi, får dagarna uppstyrda och en tillvaro under lite regler på skolan, så det är bra.

– Sedan är Schweiz nära till allt och det är jättefin natur. Vi har bergen åt ena hållet där vi bor och Zugsjön på andra sidan. Det är nära till skogen när man vill ut och springa. Ungarna cyklar ut i skogen och alla har båt i området där vi bor vid sjön, så det är lätt att vara ute i naturen för alla i familjen. Vi trivs.

Är tanken att ni ska bo kvar i Schweiz under några år nu?

– Ja, det tror jag. Vi har inga planer på att flytta därifrån utan jag tycker att vi börjar komma in i det mer och mer.

Det är lite annorlunda än att bo i Stockholm...

Om han saknar något från Sverige? En del, framför allt maten.

– Vi bor ju lite utanför stan och Zug är ingen världsmetropol när det gäller restauranger, så det är ju lite annorlunda än att bo i Stockholm och utbudet av krogar där från alla olika världsdelar. Men vi har hittat en bra italiensk restaurang i Zug, och jag gillar ju italiensk mat, så det är lugnt, haha...

Ni har skoföretaget ni äger i Schweiz?

– Ja, huvudkontoret ligger fyra mil bort i Zürich. Kontoret för hockeyagentverksamheten jag är delägare i, 4Sports ligger närmare i Zug-förorten Cham och där har jag och Nicole också ett kontorsrum plus min lilla ATG-studio. Så det är inte alla dagar vi åker in till Inuikii-kontoret, Nicole åker in dit lite oftare än vad gör.

”Jag gillar att kriga för att vinna”

Peter Forsberg har som sagt precis varit och spelat in tv-programmet Superstars, och vi har tidigare sett honom i exempelvis Mästarnas Mästare.

Utmaningarna lockar honom.

– Jag hade jättesvårt efter karriären att hitta något mål att träna för. Sedan skrev jag på för Mästarnas Mästare och då insåg jag att nu måste jag ju faktiskt träna igen för att ha en möjlighet att vinna. Jag tycker jag att det är kul när det kommer till tävlingen, man får tänka till lite och så. Att ta i lite plus att få chansen att träffa andra idrottsmän.

– Viktigast av allt är att man håller motivationen uppe för träningen och sedan är det väl lite ekonomi i det också.

Du blir inte besviken om du förlorar?

– Nja, jag är lite lugnare än förut när det gäller den biten. Jag har blivit några år äldre och tar det inte riktigt på liv och död längre. Jag ligger inte bara och funderar på att det är tävling nästa dag utan försöker ha lite kul på sidan om också med de andra deltagarna.

– Nu är det lite mer med glimten i ögat.

Ser du några egenskaper hos dina barn, som du känner igen från dig själv när det gäller lek och idrott?

– Det är nog lite för tidigt för att kunna se. Jag vet inte hur jag var när jag var jätteliten, om det på liv och död när jag var så ung. Jag tror att det kom lite senare. Men visst, Lennox är sju år nu och det är väl inte så att han blir glad om han förlorar, men det är svårt att jämföra med hur andra barn uppträder.

Försöker du lotsa honom till att hålla på med idrott eller släpper du allt det där?

– Han får väl känna själv vad han vill göra, men jag hoppas väl att jag fört vidare någon gen till honom. Så jag vill inte att han lägga av med någon sport utan att han försöker kämpa på lite. Det är lite tufft nu i början för honom när han inte förstår tyskan på första träningen.

”Tror Lennox har missuppfattat det där...”

Foppa berättar vidare att sonen Lennox gillar hockeyn, men...

– Han har ju viljan att vinna och göra mål och så där, men jag tror att han missuppfattat det där med det fysiska spelet. Han är lite väl fysisk för att bara vara sju år. Direkt när det ligger någon på isen och blivit tacklad, så är det Lennox som varit där och när jag säger åt honom att han inte ska tacklas säger han: 'Men pappa, du tacklades ju.” Då får jag säga att, jovisst, men du får börja med det lite senare.

”Foppa” med sin son Diego. Foto: Gunnar Nordström Peter Forsberg med dottern Lily, 5. Foto: Gunnar Nordström

Har han sett videofilmer från din karriär?

– Jag vet inte vad han gjort, men han vet att jag tacklades en del när jag spelade, så vi håller i gång en diskussion med vad som är legalt och inte. Men jag tycker inte att det är fel att han inte räds det fysiska spelet.

”Jag ville inte se vissa spelare jubla”

Häromdagen var Foppa och såg Tampa Bay möta Colorado, och han säger att han en period efter karriärens slut hade svårt att se andra spelare jubla.

– Jag tyckte att där ville jag vara där själv. Varför fick den där spelaren vinna? Det kunde vara någon kille jag krigat emot och tyckte inte han förtjänade det. Då stängde jag av tv:n när det var en minut kvar. Jag ville inte se vissa spelare jubla. Det gick inte att titta. Men nu tycker jag att det är lugnt. Jag har fått bättre perspektiv och sedan är det inte så många kvar längre, som jag spelade emot. Nu kan jag känna glädje med de som vinner.

Blir du stolt när du hör folk prata om dig som en legendar inom hockeyn?

– Det är inte så ofta jag hör det, jag är ju inte härborta så mycket. Visst var det kul att jag fick vinna några priser, det var ju inte så många som fick göra det på den tiden. Det var ju nästan bara Gretzky och Lemieux som prenumererade på de där priserna. Det var otroligt kul att få vara med och vinna (Hart Trophy) en gång i alla fall. Det där året, 2003, delade väl Markus (Näslund) och jag på de tre stora priserna och det är roligt att ha med sig från NHL-tiden.

– Jag jämför mig inte med de stora stjärnorna, men Lennox undrar varför folk kommer fram och vill ta en kort med mig när vi är på matcher här i NHL. Det är inget jag funderar över dagligen även om jag blir glad när folk säger ”grym karriär du hade”.

Jag tycker att Sidney Crosby är en bättre upplaga av mig själv

Ditt namn nämns ofta på NHL Network och andra kanaler när man pratar om de största stjärnorna ligan haft genom åren?

– Jag är tacksam över det och det är kanske inte så många spelare, som både tacklat och gjort mål. Som bjudit på den kombinationen och det är rätt kul att höra att jag inte bara var en slags spelare utan att jag jobbade hemåt också och krigade på. Att jag var en spelare, som gjorde allting.

Vem av NHL:s anfallsstjärnor i dag tycker du liknar dig mest i spelstil?

– Oj, vem kan det vara? Det är inte jättemånga egentligen, så där. Vem ska jag säga då, hm? Jag tycker att (Sidney) Crosby är en bättre upplaga av mig själv. Han gör lite allt möjligt och jobbar hemåt under matcherna. Sedan är han mycket bättre än mig på vissa saker. Han är inte rädd att vara i sarghörnen heller. Sedan vet jag inte vem det kan vara. (Connor) McDavid är ju så mycket snabbare än vad jag var, så honom kan vi inte jämföra mig med. Jag var ju mer en framspelare än en målskytt.

Nya projektet: hockeyagentur

Foppa gav sig nyligen in i agentverksamheten, och ser det som ett sätt att komma tillbaka till hockeyn.

– Jag hamnade lite långt ifrån ett tag även om jag var med som expertkommentator i tv under OS i Sydkorea 2018.

– Jag ville ha ett ben inom hockeyn, då jag hållit på med det hela livet. Jag tycker att det är kul att kolla på hockey på tv igen, under många år var det mest Modo jag tittade på. Jag har börjat gå på matcher i Zug när jag kan, inget går ju upp emot hockey live. Jag och Lennox har varit på några matcher i Schweiz och nu är jag här i USA och ser Tampa Bay med Victor Hedman i några matcher under den här veckan.

”Alla tycker Modo hör hemma i SHL”

Ser du den här agenturen växa?

– Det är det som är meningen. Jag tycker att vi är ett jättebra gäng. Och vi har några riktigt bra spelare på gång som blir roliga att följa.

Du har din gamle lagkamrat från Colorado, Claude Lemieux, som en av agenterna?

– Vi har regelbunden kontakt och tillsammans med mina svenska kolleger försöker jag följa de killar vi representerar. Många av dem gör bra ifrån sig, så det ska bli spännande att se hur långt de kan ta sig.

En av spelarna i agenturen är talangen Tobias Björnfot, som spelar Los Angeles Kings. Foppa tror att 18-åringen har en fin framtid i NHL.

– Jag tror att han kan bli väldigt bra. Jag tittade på honom och träffade honom under J 18-VM i Övik i våras och ser honom som mogen, bestämd, gör mycket rätt på isen och rör sig bra. Han verkar också vara en ledartyp, som tränar hårt i gymmet och sköter sig.

”Vi får se hur det blir i framtiden”

Efter karriären har Foppa satsat mycket på affärer, men efter flytten till Schweiz har han ändrat lite i upplägget.

– Jag är bara involverad i bolagen vi har i Schweiz numera, farsan (Kent) kör bolagen i Sverige. Vi får se hur det blir i framtiden, men för tillfället gör han det tillsammans med de andra ägarna i bolagen.

Ser du dig själv starta fler bolag i Schweiz nu när du bor där?

– Just nu försöker jag koncentrera mig på det vi har och bygga vidare på den delen. Jag tror inte att det blir så många nya bolag. Det känns som det är okej där vi är nu och det börjar gå bättre och bättre.

Peter Forsberg har satsat på affärer efter karriären. Nu satsar han i Schweiz. Foto: Gunnar Nordström

Hur involverad är du i skoföretaget Inuikii?

– Nicole är den av oss som är operativ i bolaget och är dagligt ansvarig för vissa områden. Inuikii börjar verkligen ta fart, det är ett jätteintresse för bolaget överallt och på vissa marknader har det exploderat, som i Ryssland, Polen, Skandinavien, Tyskland och nu försöker vi komma in i USA mer och mer. Det är speciellt roligt för henne nu när det går bra.

Hur hinner du med allt, undrar folk?

– Det var fullt upp i början efter flytten till Schweiz, men nu när kidsen går i skolan är det lättare. Så det går bra. Både Nicole och jag reser ju mycket, men vi ser till att en av oss alltid är hemma, även om vi har hjälp där hemma. När vi är hemma med barnen försöker vi verkligen vara med och vara engagerade föräldrar. Samtidigt tycker jag att det är bra att barnen lär sig att man jobbar lite, så att de förstår att inte allt är gratis i livet.

Är det någonting du skulle vilja göra, som du inte hunnit med i livet?

– Hm, jag vet inte vad jag ska svara på det. Alltid när jag spelade hockey hade man fokus på nästa match. Det hann bara gå två-tre timmar efter slutsignalen innan man började tänka på nästa match.

– Nu försöker jag ta det lite lugnare i skallen och inte tänka på nästa sak utan kunna vara här och nu emellanåt. Det är kanske något jag ska försöka jobba på.

Han säger att han har börjat komma dit.

– Jag tycker det. Jag kände det nu under inspelningen av Superstars i förra veckan. Hockeyn var på liv och död för mig och efter karriären kände jag också stress att hinna hit och dit och göra en massa saker. Nu tycker jag att det blivit lugnare. Jag känner att jag inte behöver vara överallt utan kan njuta lite mer av vardagen. Det var en hektisk tid med tre små barn, det var alltid någonting som hände och det gör att schemat blir rätt komprimerat.

– Ett tag hann jag inte ens träna, men de senaste åren har jag landat i mig själv.

– Jag känner nu att jag inte måste rusa på nästa sak hela tiden. Det var en period där det blev lite för mycket att hinna med, det var barnen och det var lite för många bolag hit och dit och folk drog i en. Därför har det varit skönt att komma till Schweiz och komma undan lite.