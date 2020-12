Det är tidig förmiddag när SportExpressen möter upp Patrick Ekwall, 55, på ett café i Bromma i västra Stockholm, bara ett stenkast från villan där han bor tillsammans med frun Hannah, 38, och dottern Tindra, 7.

Han beställer en tallrik gröt och en kaffe, lutar sig tillbaka i soffan på uteserveringen och pustar ut.

– Livet är ju en aning annorlunda, kan man säga. Det här är ungefär som att vinna på Lotto eller Stryktipset…fast tvärtom. Det här kan ju hända alla, men det är inte där man vill hamna.

– Det är en jävla mardröm.

Vi har träffats för att prata om beskedet som slog ner som en blixt från klarblå himmel för två veckor sen. Hannah Ekwall trodde att hon hade blivit frisk från cancern, när den plötsligt kom tillbaka – och den här gången var den obotlig.

Det här är första gången som paret väljer att uttala sig i media om den smått ofattbara situationen.

– Vi vill gärna vara öppna med vår situation, men det blir bara jag som uttalar mig i dag. Jag vill att Hannah ska få vila lite från offentligheten, så som läget varit de senaste dagarna. Däremot kan vi åka hem till oss och ta någon bild sen, säger Patrick Ekwall som under 23 års tid jobbade på TV4 och är en av Sveriges mest berömda sportjournalister.

Vi förstod att det var illa

Det var i slutet av mars 2020 som Hannah Ekwall diagnostiserades med bröstcancer. Via hennes Instagram-konto kunde man sen följa hennes kamp – och de positiva beskeden avlöste varandra.

I maj var tumören liten som ett riskorn. I september var den helt borta, men några få levande cancerceller fanns kvar i en metastas (dottertumör) i armhålan. I november gjorde hon sin sista strålning och skulle efter det enbart ta cellgifter i tablettform i förebyggande syfte.

Sen kom vändningen.

”Vi trodde att min cancer var borta. Men i går fick vi värsta tänkbara besked. Spridning till levern. Det går inte längre att bota”, förklarade Hannah Ekwall i ett inlägg på Instagram den 28 november.

”Tindra vet att jag ska få mer cellgifter, men inte att det ej går att bota. Mitt hjärta är krossat över att jag kommer lämna henne och Patrick.”

”Då förstod vi att det var illa”, säger Patrick Ekwall om läkarnas sms. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Patrick Ekwall ser plågad ut när han berätta om dagen då beskedet kom.

– Jag fick ett samtal från Hannah där hon sa: ”Jag har fått ett sms, vi ska vara hos onkologen klockan 14.00 i dag och de vill att du följer med”. Den väntan är inte rolig, från det samtalet till att vi skulle på mötet…

Du förstod att det var dåliga nyheter?

– Ja, varför skulle jag följa med annars? Då förstod vi att det var illa.

Hur var det mötet?

– Du vill inte ens…det där vill ingen människa vara med om.

– Vi hade ju gjort en röntgen, för Hannah hade lite ont i sidan. Och röntgen visade att cancern spridit sig till skelettet och levern, framför allt. Vi fick veta att den inte går att bota. Det finns inget sätt att bota, som man vet. Och…det finns ingen som kan säga om det handlar om veckor, månader eller år. Men det finns exempel där folk har klarat sig i flera år och det är väl det vi hoppas på.

”Det där vill ingen människa vara med om”, säger Patrick Ekwall. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Vi hoppas på mirakel

Vet du anledningen till att det inte går att bota?

– Det finns jättemånga former av bröstcancer. Den här kallas för trippelnegativ och det är en elak jävel. Snabbspridande, aggressiv, som inte är kompatibel med vissa behandlingar. Det är därför man inte kan göra…

Han hejdar sig själv och avslutar inte meningen.

– Det finns alternativa behandlingar och vi har fått en miljard tips. Vi har tittat på några olika varianter och fått några second opinions i Sverige. Vi tittar på det. Vi litar till stor del på den svenska sjukvården, men vi tittar också på andra varianter. Vi kommer inte att missa någonting.

Ekwall drar handen över ansiktet.

– Det här är ingenting man önskar ens sina värsta fiender. Vi hoppas på mirakel. Och det ska gå. På något sätt måste det gå. Hur vet jag inte, men på något sätt måste det gå.

På Instagram skrev Hannah att hon kommer att lämna dig och Tindra. Men känslan nu är ändå att det finns hopp?

– Det fanns det nog då också. Men man är i chock efter att ha upplevt ett sånt trauma och fått det beskedet. Man vet inte riktigt vart man ska ta vägen.

– Det finns hopp. Hon kommer aldrig att ge upp, det är jag helt övertygad om.

Patrick Ekwall och frun Hannah hoppas på ett mirakel. Foto: ANNA-KARIN NILSSON Foto: ANNA-KARIN NILSSON

En rå vind piskar in mot uteserveringen och Patrick Ekwall bäddar in sina ben med en fleecefilt samtidigt som han berättar vidare om fruns tillstånd. Han förklarar att hon nu börjat ta cellgifter igen och att hon svarat bra på det. Hon ska också få ta skelettstärkande medel.

Även om läkarna inte tror sig kunna bota sjukdomen så kan de bromsa förloppet, förklarar han.

– Det värsta är ovissheten. Man vet inte, jag vet inte, vi vet inte. Vi väntar på olika besked hela tiden.

Ekwall fortsätter:

– Hur många gånger i jobbet som sportjournalist har man inte hört att man tar ”en match i taget”? Nu är det på riktigt här. Vi tar en match i taget, en dag i taget, ibland en timme i taget.

– Hannah är liksom 38 år. Jag hade hellre tagit det här själv.

Känner du så?

– Jag känner så. Det är fruktansvärt att se någon i sin närhet drabbas av det här. Det är vidrigt.

– Jag hade inte fixat det lika bra, jag hade inte varit lika stark som hon är. Men orättvisan gnager i en hela tiden. Varför, varför, varför? Det är så orättvist. Det känns inget schyst.

Patrick Ekwalls uppmaning: ”Gå och kolla upp er, så ofta som möjligt” Foto: ANNA-KARIN NILSSON

De har erbjudit sig att donera delar av sin lever!

Mitt i den här svåra tillvaron har Patrick Ekwall försökt att sköta sitt jobb.

Han skriver texter och gör tv för sajten FotbollDirekt.se, han är med i SVT:s program ”Muren” och han driver även ett eget klädmärke som heter ”Difficult by P”.

– Jag får dåligt samvete bara jag tänker på det, men Hannah vill att jag ska jobba. ”Kör”, säger hon. Och någonstans bestämde vi oss för att vi måste försöka göra lite vanliga saker, inte minst för vår dotter Tindra som är sju år. Hon måste se att det ändå är hyggligt normalt. Sen får man ta det akuta när det väl är så.

Hur mycket berättar ni för Tindra?

– Vi har berättat för henne att mamma är sjuk igen, att hon ska få cellgifter igen och att hon kommer tappa håret igen. Men vi berättar inga tänkbara konsekvenser, för det kan barn ändå inte ta in, de fattar inte det.

– Jag vet inte om det finns något bra eller dåligt sätt att handskas med det här när det gäller barn, men jag tror vi har gjort som man ska göra. Barn fattar. De fattar inte hur allvarligt det är, men de fattar att någonting inte stämmer. Det går inte att dölja det, de har tentaklerna ute och känner av att här är det någonting som är fel.

SportExpressens Ludvig Holmberg träffar Patrick Ekwall på ett café i Bromma. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Patrick och Hannah Ekwall har också varit öppna mot sina följare i sociala medier. Under det senaste året har de gjort flera uppdateringar där de berättat om kampen mot cancern. I augusti spelade de dessutom in en video för Cancerfonden där de pratade om sin situation och samtidigt startade en insamling (den har nu dragit in över 70 000 kronor).

Patrick Ekwall berättar att responsen varit överväldigande.

– Det är massor av människor som hört av sig och det har gett oss så mycket kraft. Det har varit kvinnor i samma situation som upplever att vi har hjälpt dem genom att berätta och det har varit fotbollsspelare, hockeyspelare, förbundskaptener och folk som man absolut inte trodde skulle höra av sig, folk som man inte ens träffat. Jag vill verkligen tacka alla inom idrotten som hört av sig. Vi har fått så mycket stöd.

– Två personer har till och med kontaktat oss via sociala medier och erbjudit sig att skänka delar av sin lever!

Han tar fram telefonen och läser upp ett av meddelandena: ”Jag skulle vilja undersöka om det skulle hjälpa om jag skulle donera halva min lever till din fru. Ovanstående låter ju helt galet men jag skulle vilja hjälpa er familj och har mina personliga anledningar varför jag vill hjälpa er. Jag har förlorat närstående i cancer och vet hur smärtsamt det är. Det ska mycket till för att detta ska gå, men det skulle kunna vara miraklet ni har väntat på.”

– Nu hjälper det inte med en levertransplantation i det här fallet, men man känner…jag får tillbaka tron på mänskligheten. Folk vill så gärna hjälpa till.

Gå och kolla upp er, så ofta som möjligt

Vi lämnar caféet och tar oss till familjen Ekwalls villa.

Innanför dörren står Hannah och om man inget visste hade man inte kunnat ana att hon var obotligt sjuk. Hon tar på sig jackan och kommer ut i trädgården där Patrick kramar om henne framför SportExpressens kamera.

Det är kärlek i deras blickar.

Innan vi tackar för oss och lämnar dem har Patrick Ekwall en uppmaning till alla kvinnor ute i landet:

– Bröstcancer är extremt vanligt. Varje dag diagnostiseras tjugo kvinnor i Sverige med bröstcancer, har jag fått lära mig. Det är riktigt illa. Det är en extremt farlig sjukdom, så jag vill bara säga: Gå och kolla upp er, så ofta som möjligt. Det tar tio minuter och upptäcker man den tidigt är det stora möjligheter att det inte blir så illa.

Hannah Ekwall och Patrick Ekwall i trädgården utanför parets bostad. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

