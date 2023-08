Umar Kremlev, Internationella boxningsförbundets (IBA) ordförande, har gått till verbal attack mot ledningen för Internationella olympiska kommittén (IOK). Det som ligger till grund till attacken är att IBA uteslutits från IOK, vilket innebär att IBA fråntagits sin OS-status – men får fortfarande delta under OS i Paris 2024.

Den ryske 40-åringen hävdar att IOK blivit korrupt sedan Thomas Bach blev ordförande för kommittén år 2013. Han kritiserar även organisationen för att inte ”försvara idrottarnas intressen”.

– Under Thomas Bachs tid som ordförande har korruptionen kommit in i IOK. Jag är inte rädd för att säga det, de är rädda för vad jag säger. De är till och med rädda för att träffa mig, säger Kremlev enligt Inside the games.

”De är som prostituerade”

IBA har under lång tid kritiserats för bland annat ekonomisk misskötsel och återkommande skandaler inom ledningen. Kremlev har även väckt stort missnöje hos flera av sina medlemsländer på grund av sitt nära band till Rysslands president Vladimir Putin.

Nu har Umar Kremlev har gett sig ut på en strategisk turné i latinamerikanska länder och fört diskussioner om samarbete i Venezuela och Nicaragua. När han talade under ett besök i Nicaragua, upprepade Kremlev sin optimism över att IBA återfått sin olympiska status innan han slog till mot Bach och flera medlemmar av IOK:s styrelse.

– Boxning är fortfarande på programmet för de olympiska spelen. De stoppade erkännandet av IBA, eftersom de är rädda att IBA, som är medlem i IOK, kommer att ge mycket goda resultat som ett internationellt förbund, säger han enligt Inside the games.

– Jag är övertygad om att vi kommer att få ett erkännande från IOK igen. De måste förstå att för oss är de olympiska spelen också viktiga, fortsätter han.

Kremlev understryker flertalet gånger att IBA inte har en konflikt med själva olympiska spelen utan med kommitténs ordförande och hans stab.

– De är som prostituerade inom idrott, som involverar sig i politik och inte försvarar idrottarnas intressen.