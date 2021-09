”Pratade med Tommy en timme före han dog"

Det är dagen efter Djurgårdens 4–1-seger mot Hammarby i allsvenskan.

Ulf Elfving är ute på sin holme i Roslagens skärgård strax norr om Norrtälje.

Det blåser nordlig vind, havsvattnet skummar.

Han har precis varit ute och klippt gräsmattan. Dagen till ära har han även hissat Djurgårdens flagga på tomten.

– Vi leder serien. Jag hoppas att det håller i sig. Min kompis Tommy Engstrand älskade också Djurgården, han brukade vara väldigt pessimistisk när det handlade om vi skulle vinna. Men nu trodde han att det skulle bli guld igen.

Ulf Elfving är en av våra stora radiolegender.

Han har gjort över 30 000 intervjuer i numera klassiska program under nästan sex decennier.

Vackra minnen med Tommy

Ulf Elfving träffade den tre år äldre journalistkollegan Tommy Engstrand under tidigt 1960-tal.

Sedan hängde de ihop. Det finns många ljusa och vackra minnen att berätta.

Tommy Engstrand avled den 18 juli i år. Den 30 september skulle han ha fyllt 82 år.

Det sista året levde radio- och tv-personligheten Engstrand nästan som en fånge i sin lägenhet på Rindögatan i Stockholm.

Han var märkt av sjukdomen kol och rädd för att bli smittad av covid-19.

Ulf Elfving var en av få vänner som han hade daglig kontakt med.

Tommy Engstrand ringde sin vän från sjukhuset samma dag han dog.

– Vi snackade om allt möjligt som vi alltid brukade göra, men mest handlade det om Djurgården. Han var glad och trodde att han skulle få komma hem igen om några dagar.

En timme senare efter vännernas samtal stannade Tommy Engstrands hjärta.

Ulf Elfving har svårt att hålla tillbaka sina känslor under sin intervju med SportExpressen.

– Det är en chock att Tommy är borta. Vi hade pratat länge om att gå på Tennstopet i Stockholm, äta lite sill och ta oss en stänkare. Nu blir det inte så, säger han.

Hur var en relation?

– Tommy var som en storbror för mig. En fenomenal människa som lärde mig så mycket. Vi hade så roligt tillsammans. Tommy var en sällskapsmänniska av guds nåde. Han tog över rummet han befann sig i, men alltid på ett trevligt och roligt sätt.

”En generös kompis”

Tommy Engstrand begravs under fredagen i Gustaf Vasa kyrka i centrala Stockholm.

Hur vill du minnas honom?

– Tommy var glad, en entusiastisk och väldigt generös kompis.

En gång i tiden var Elfving och Engstrand arbetskamrater på Radiosporten.

Han kom dit i början av 1970-talet efter sju år som programledare för ”Svensktoppen”.

– Jag gick upp till Lennart Hyland som var chef och undrade om jag kunde få jobb. Jag vet inte om Hyland hade hört mig i något program, men han sa i alla fall ja. Han kanske hade bra koll på mig ändå, säger Ulf Elfving.

På Radiosporten arbetade bland annat Åke Strömmer, Lars-Gunnar Björklund, Mats Strandberg och Christer Ulfbåge.

Jobbade med två sommar-OS

– Jag satt mest som programledare, det kunde vara långa tuffa sändningar med fem bandymatcher, åtta hockeymatcher och så lite skidor på det, säger Ulf Elfving.

Två gånger fick han åka och bevaka de olympiska spelen.

1972 i västtyska München och 1976 i Montreal, Kanada.

– Jag bevakade skytte, bågskytte och lite brottning 1972. Alla som var utsända fick order om att åka och träffa de svenska OS-deltagarna som vi skulle bevaka.

Det visade sig vara en fullträff.

Den okände pistolskytten Ragnar Skanåker, 38, från Stora Skedvi i Dalarna sköt hem guldet i fripistol 1972.

– Före OS visste jag knappt vad som var fram och bak på en skyttebana. Jag hängde med skyttarna under deras läger och lärde känna alla, även Skanåker förstås.

När det oväntade blågula guldet var klart jagades Skanåker av över 100 journalister.

– Han skulle i väg nånstans efteråt och nobbade alla intervjuer, men inte mig. Han pekade på mig och sa, ”only this man”. Bara den här mannan, berättar Ulf Elfving.

– Jag gjorde säkert fem intervjuer med honom den dagen, långt före alla andra.

Hur var det att jobba på Radiosporten?

– Lärorikt, men tufft. På måndagar var det alltid tuffa utvärderingar. Hade du gjort något dåligt fick du veta det direkt.

Vad tyckte du om det?

– Det var alltid konstruktiva utvärderingar. Det är jag glad för i dag. Du fick hela tiden lära dig nya saker.

Ulf Elfving mötte sin stora kärlek Karin 1971.

– Det var utanför nattklubben Alexandra i Stockholm. Hon var på väg ut och jag skulle in. Men vi hamnade tillsammans på ett taxifik eftersom Alexandra just skulle till att stänga.

Ett år senare förlovade de sig. 1974 i Sandhamn i Stockholms skärgård gifte sig paret.

– Karin har varit ovärderlig för mig under alla våra år tillsammans. Det är många som har berättat att de haft relationsproblem under pandemin. Men för mig och Karin har det varit tvärtom. Vi har vuxit oss starkare under det senaste åren.

”Svensktoppen”, Skivspegeln”, ”Upp till tretton”, ”Efter tre”.

Säg något program som Ulf Elfving inte har gjort när det handlar om radio.

Han har fått både kända och okända personer att öppna upp sig och berätta om sina liv.

Frågan är antagligen lika svår att besvara som det en gång var för människan att åka till månen. Men den måste så klart bara ställas.

Vilket program är du mest nöjd med?

– Jag gjorde aktualitets- och samhällsprogrammet ”Efter tre” i P3 i sju år. Jag jobbade i stormens öga och nyhetsarbetet var enormt.

Har du något bra minne som du vill dela med dig från programmet?

– Bert Karlsson hade berättat för min producent Kjell Dabrowski att han var trött på skiten och ville sluta i partiet Ny demokrati.

– Kjell undrade om Bert Karlsson kunde tänka sig att vänta med sitt avslöjande till måndagen då vi skulle sända ”Efter tre”. Han gick med på det och klockan 15 avgick han i direktsändning. Jag minns att det blev stort och uppmärksammat. Det tog bara tio sekunder innan Tidningarnas Telegrambyrå, TT, skickade ut nyhetsflashen om Karlssons avgång.

Vad är hemligheten att du får människor att våga öppna sig och berätta om personliga saker?

– Jag brukar förbereda personen jag intervjuar så han eller hon vad det handlar om. Sedan är en intervju ett samarbete, det måste man inse.

Frilansat i 55 år

Gillar du själv att bli intervjuad?

– Nej, det gör jag egentligen inte, men det händer att jag gör undantag då och då.

Hur ser du på din framtid, kommer du fortsätta att jobba?

– Jag har inga planer på att sluta. Jag har varit frilansare i över 55 år och fortsätter gärna ett tag till. Men jag vet inte om det blir några fler jobb för Sveriges Radio. Det är inte omöjligt att jag dyker upp i andra radiosammanhang.

– Jag intervjuar även kända personer på kryssningsfartyget Rosella och skriver matblogg och krönikor på en seniorsajt.

Blir det aldrig trött på ditt jobb?

– Nej, jag har fortfarande en stor lust att fortsätta med radio. Men under pandemin när det blivit färre uppdrag har jag börjat vänja mig att vara hemma mer. Det är rätt skönt det också.

Det finns väl ett och annat att göra på ditt lantställe i skärgården?

– Ja, det är alltid något som ska fixas. Som jag sa tidigare så klippte gräset på förmiddagen. Men bara halva gräsmattan. När jag var yngre klarade jag allt på några timmar. Nu delar jag upp klippningen på två dagar. Det går, det med.