Två guldmedaljer och ett silver i OS.

Fyra guld, ett silver och ett brons i VM.

Pernilla Wiberg är tveklöst en av de största svenska alpina stjärnorna genom tiderna och under Idrottsgalan hyllades hon under storartade former. Wibergs gamle tränare Jalle Svanberg tog plats på scenen och en hyllningsvideo till Pernilla Wiberg sattes i gång.

Det var en märkbart chockad och rörd 48-åring som tog emot hyllningarna.

– Det här visste inte du, Pernilla, men jag är faktiskt här för att dela ut Idrottsakademins finaste pris, hederspriset, säger Svanberg på scenen.

Pernilla Wibergs tårar på Idrottsgalan

Pernilla Wiberg kunde inte hålla tillbaka tårarna och i sitt tacktal hyllade hon Svanberg för hans tränarinsatser genom åren. Men det var familjen som fick det största utrymmet i talet.

Wiberg tackade sin mamma Margareta (som var på plats i Globen), sin syster och sin bror innan hon kom in på sin pappa Per.

– Pappa, var du än må vara i dag. Ditt pedagogiska sätt att kommentera idrott i soffan hemma i Norrköping, det tror jag inspirerade mig till att göra det jag gör i dag, när jag kommenterar i Vinterstudion. Och på så vis kan ge tillbaka till den idrott som jag älskat i så många år, på ett helt annat sätt, säger hon i tacktalet.

Wiberg om sin pappa: ”Väldigt sorgligt”

Pernilla Wibergs pappa Per Wiberg gick bort för drygt en månad sedan.

– Pappa hade haft cancer i fem år då, så han höll ändå ut länge. Men det är så klart väldigt sorgligt. Jag har aldrig varit med så nära tidigare när en människa har dött, det är en väldigt märklig upplevelse, säger Wiberg till SportExpressen.

– Det känns lite konstigt att säga det men det kändes stort att få vara med ända till slutet. Jag är tacksam över att jag fick vara med hela vägen.

Per Wiberg blev 78 år.

– Pappa dog alldeles för tidigt. Han hade varit en renlevnadsmänniska hela sitt liv och idrottat mycket. Jag tror att det var det svåraste att förstå, hur en sådan människa kan bli sjuk i cancer. Även om man vet att det är en sjukdom som kan drabba alla, säger Pernilla Wiberg.