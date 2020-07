De har varit ett tillsammans i två år och är en av idrottsvärldens mest berömda par.

Men nu är det slut mellan quarterbacken Aaron Rodgers, 36, och Nascar-föraren Danica Patrick, 38.

En källa bekräftar för New York Post att paret har gjort. Detta efter att Patrick avföljde Rodgers på Instagram sent under torsdagen. Dessutom ska NFL-spelaren ha synts själv i en välgörenhetsturnering i golf nyligen.

”Då är livet bra”

I november förra året fick Aaron Rodgers frågan om vad han tycker om att eventuellt förlova sig i framtiden.

– Det är en av sakerna jag har tänkt på. Du kan inte vara knuten till något på ett visst sätt. För om du verkligen vill att något ska hända så kommer du vara rädd av att det inte kommer hända, sade Patrick mystiskt tidigare och lade sedan till:

– Du måst tänka: har jag kul i dag? japp, det har jag. Då är livet bra.

Så sent som i december köpte stjärnparet ett hus i soliga Malibu för hisnande 300 miljoner kronor. Vad som händer med huset nu när de har gjort slut är fortfarande inte känt.