Regnet har dragit förbi och i en glipa mellan stålbalkarna under Västerbron i Stockholm tittar solen fram. I stängslet som finns till för att hålla otillåtna badgäster borta sitter två torkade rosor inkilade i gallret.

Evelina Lundmark berättar att hon sett en ensam fiskmås landa på en av balkarna varje gång hon varit här. Hon undrar om det är samma.

Stillsamt sätter hon sig på huk, placerar en bukett röda rosor vid strandkanten och tänder ett blockljus i en svart lykta.

– Första gången jag var tillbaka vid bron var det väldigt jobbigt. Men det känns också fint på något sätt. Det är väldigt vackert här, säger hon.

Tårarna blänker i ögonen. Hennes nyblivna make Simon ställer sig bredvid och lägger en hand på hennes axel.

***

Micael Lundmark började åka snowboard nerför Vitbergsbacken i Skellefteå som sexåring. Till sin första bräda hade han slalombindningar och skidpjäxor.

Han fick smeknamnet ”Lill-Micke” för att han alltid var kortare och yngre än de han tävlade mot – ändå var han tidigt överlägsen alla andra.

Han skrev på sitt första sponsorkontrakt med franska Rossignol som elvaåring, flyttade hemifrån och började skidgymnasiet i Malung när han var 15 år och gjorde sin första världscuptävling ett år senare.

– Allt han har tagit sig för har han blivit bra på. När han bestämmer sig för något blir han bäst på det, säger den fyra år äldre systern Evelina.

Föräldrarna var på plats i Turin

Hemma i det gamla pojkrummet står pokaler från ungdomen uppradade. Micael Lundmark slog igenom som ett jättelöfte i landslaget och tog en plats i den svenska truppen till OS i Turin 2006, bara 20 år gammal.

– Det var riktigt häftigt, säger Evelina Lundmark.

– Morsan och farsan var på plats. De sa att uppvärmningsåken var hur bra som helst. Om han hade satt det i tävling hade han lätt kommit till final.

Ett fall under uppvärmningen gjorde att Micael Lundmark skadade axeln och inte kunde fullfölja, men han blev med sin 27:e plats bästa svensk i halfpipe på herrsidan. Vann gjorde sportens största ikon genom tiderna, amerikanen Shaun White.

Micael Lundmark blev bäste snowboardsvensk på herrsidan i OS i Turin 2006. Foto: LIONEL CIRONNEAU / AP TT NYHETSBYRÅN

Micael Lundmark under en tävling i Sälen 2003. Foto: KRISTER HALVARS / TT NYHETSBYRÅN

Skadorna fortsatte även efter OS. Var det inte en bruten arm så var det problem med axeln igen, eller foten.

– Efter första gången han opererade foten var det som att han tappade lite av gnistan. Det gick ganska lång tid där han inte åkte alls.

När han senare gjorde comeback ställde han bland annat upp i en tävling i Norge, mot landets bästa, och vann.

Efter karriären som elitidrottare hittade Micael Lundmark andra sätt att utmana sig själv. Han drog sig inte för att testa nya saker. Köpte en motorcykel som han körde med genom Europa.

Han fick en ny passion i form av klättring och åkte ofta ut till storslagna platser i naturen med sin skåpbil som han hade byggt om till en husbil.

– Han är inte direkt höjdrädd, säger Evelinas make Simon.

– Men han har alltid haft ett säkerhetstänk.

Sista telefonsamtalet med Micael

Det är den 16 juni, sommarvärmen har kommit till Stockholm och det är Micael Lundmarks sista dag i livet.

Micael är på gott humör när Evelina talar med honom på telefon strax innan klockan 16. Han berättar att han bjudit sina kolleger på glass och gått tidigare från jobbet som mättekniker den här fredagen.

Deras samtal blir ovanligt långt, berättar systern.

De pratar om Evelina och Simons bröllop som ska hållas ett par veckor senare. Micael ska vara deras bröllopsfotograf och har precis köpt ett nytt objektiv till kameran.

De pratar om Malte, 9, som har sin morbror Micael som största idol. Malte har lärt sig ett nytt skateboardtrick som han vill visa nästa gång de ses i Skellefteå .

De pratar om att Micael under kvällen ska på dejt med en tjej han matchat med på Tinder. Det blir första gången han träffar henne.

– Då sa jag, ”vad kul, då kanske det blir en plus en för dig på bröllopet”, säger Evelina.

Hon tystnar av minnet.

Den tidigare OS-snowboardåkaren blev 36 år. Foto: Privat Micael Lundmark under sitt studentfirande. Foto: Privat

Det var makalöst högt

Det Evelina inte visste då var att Micael Lundmark senare skulle stöta på några av sina kompisar av en slump under sin promenad. De satt i solen i Aspudden och drack öl. De bjöd in Micael, som mötte upp dem ensam på en uteservering i Hornstull några timmar senare.

– Han var glad. Dejten hade gått bra, säger vännen Oscar som var med den kvällen.

– Sen började några prata om att bada och föreslog att vi skulle hoppa från Västerbron.

De var fem personer som började gå tillsammans. Klockan hade närmat sig midnatt när de var framme vid bron.

Micael Lundmark och en annan vän tog täten. De tog av sig skorna och alla sina kläder utom kalsongerna. Hoppade över metallstängslet vid brofästet och klättrade förbi både första och andra balken. Först klev de ända upp till den fjärde nivån, men vände sedan om till den tredje avsatsen.

Oscar, som såg på från land, uppskattar höjden till runt 20 meter över vattnet.

– Det var makalöst högt, säger han.

– Men med bakgrunden han har är det egentligen ingen som tycker det är jättekonstigt att han hoppar från höga höjder. Däremot blir det ganska mörkt på nätterna i Stockholm, även på sommaren.

Vännen blev vittne: ”Fattade att det gått åt helvete”

Micael och en av de andra vännerna stod på järnpelaren ovanför vattnet och diskuterade en stund i natten. Under tiden ställde Micael upp sin mobiltelefon mot en kant och började filma.

Vännen Markus blev vittne till allt från nära håll. Han hade följt med över staketet men vågade själv inte hoppa från den höga höjden, utan tittade på från längre ner på bron.

– Jag ropade till dem att ta det försiktigt, säger han.

Markus berättar att Micael Lundmark vände sig till personen närmast sig och yttrade sina sista ord:

”Nu kör jag”.

Micael gjorde en framåtvolt. Rotationen skedde långsamt i luften.

– Det blev en jäkla smäll när han landade. Det lät som en knall. Vad jag såg var det ingen klockren landning, det var för mörkt, säger Oscar.

Kompisarna tittade ner mot det blanka vattnet och väntade på en krusning på ytan som aldrig kom.

– Det gick på fem sekunder från att vi tänkte ”nu borde han vara uppe” till fullständig panik.

Oscar ringde 112. Andra började skrika efter Micael.

– Man fattade redan då att det hade gått åt helvete . Antingen kommer man upp direkt eller så kommer man inte upp alls, säger Oscar.

Micael hoppade från den tredje mittbalken under Västerbron. Avståndet bedöms vara runt 20 meter över vattnet. Foto: LISA MATTISSON

Ett stängsel finns för att hålla badgäster borta från bron. Foto: LISA MATTISSON

Polis och räddningstjänst var på plats efter bara några minuter, men sökandet var förgäves. Micael var försvunnen.

Hemma i Skellefteå fick Evelina Lundmark ett samtal mitt i natten från sin pappa.

– Han var som i chocktillstånd och sa ”Micke är nog död”. Jag trodde att jag hörde fel. Jag bröt ihop totalt, säger systern.

***

Det var en dag med både glädje och sorg

21 dagar efter försvinnandet hölls vigseln för Evelina och Simon hemma i Västerbotten. De hade diskuterat att ställa in bröllopet men valde till slut att gifta sig som planerat.

– Det blev fint. Han var med på ett hörn. Många som var där stod honom ganska nära så det var inte så att vi inte pratade om honom, säger Evelina.

– Det var en dag med både glädje och sorg.

För att hedra Micael valde Evelina och Simon att spela en av hans favoritlåtar i kyrkan, ”Touch the Sky” av Hardcore Superstar.

Refrängen:

In my dreams, I’ll never die

In my dreams I fly

Don’t wake me up before I’ve touched the sky

– Han gillar Mötley Crüe också men det kändes inte lika bra att gå in till, säger Evelina med ett leende.

***

Veckorna som följde efter olyckan beskriver Evelina som fruktansvärda.

Missing People gick ut med en efterlysning av Micael och sökinsatser gjordes med hjälp av dykare och hund.

– Ovissheten var så jobbig. Och så bor man långt ifrån och vet inte vad som händer och om de ens letar. Jag tyckte att det var så dåligt med information.

Polisen lämnade över Micaels ägodelar från den sista kvällen till anhöriga. Skjorta, jeans, skor, plånbok, nycklar och mobiltelefon.

Familjen fick förklarat för sig att videon på Micaels sista sekunder i livet finns på telefonen, som är låst.

– Jag har försökt få upp den en gång med pinkod men det är inte lätt att veta vad någon har. Men jag vill ändå inte se filmen. Det hade varit för hemskt , säger Evelina.

Evelina Lundmark lämnar rosor och tänder ett ljus på platsen där Micael Lundmark försvann. Foto: LISA MATTISSON Evelina Lundmark har många fina minnen av sin bror Micael. Foto: LISA MATTISSON

Sökinsatsen påverkades av det försämrade säkerhetsläget i Sverige när terrorhotnivån höjdes i mitten av augusti.

När Missing People ansökte om att få söka med kamera och drönare fick de avslag då platsen låg för nära riksdagshuset och Bromma flygplats, berättar Evelina.

Hon ringde i sin tur runt till banker och företag för att kunna betala Micaels räkningar medan han var försvunnen. Det visade sig vara svårt eftersom han ännu inte var dödförklarad.

– När man redan mår så dåligt som man gör är det redan en pärs att bara ta sig till banken. Och där ser de ut som frågetecken och kan inte göra någonting.

Kroppen identifierades av tatueringarna

På söndagsmorgonen den 27 augusti hittades en kropp i vattnet vid södra Riddarholmshamnen i Stockholm. En förbipasserande person upptäckte kroppen en bit ut från kajen.

Polisen informerade om fyndet utan misstanke om brott, och det blev en nyhetsnotis i medier runtom i landet, bland annat i Expressen.

Evelina Lundmark insåg att det kunde vara Micael och hörde av sig till polisen.

De frågade henne om Micael har några tatueringar.

Evelina pekar mot sin vänstra axel när hon återberättar.

– Jag sa att han har en stor här på armen, och den stämde.

I samtalet med polisen fick Evelina höra att den upphittade kroppen hade en tatuering på en uggla under knät. Hon visste att Micael hade en exakt likadan. Sedan frågade hon om en egengjord tatuering runt fotleden, som också stämde överens.

– Vi förstod att det var han.

– Det var jobbigt och chockartat. Även om vi hade försökt förbereda oss på det blir det så definitivt på ett sätt. Det var fruktansvärt.

Han är med oss från någon annanstans

Micael Lundmark blev 36 år.

– Han var snäll, omtänksam, ärlig, rastlös, rolig. Han hade så otroligt många fina sidor, säger Evelina Lundmark.

Familjens plan är att han ska begravas i närheten av Skelleftehamn, där han bodde när han var yngre.

– Det känns så fruktansvärt hemskt. Hur fan ska man kunna begrava sin lillebror? Jag har ingen aning om hur han hade velat ha det.

Rösten tjocknar i halsen när hon pratar.

– Vi har bara pratat om det tidigare utifrån att jag skulle dö först. Jag sa att jag inte visste om jag vill bli begravd eller kremerad. Då sa han, ”men om man är död så bryr man sig ju ändå inte”.

– Vi får försöka tänka så. Och jag tänker att han ändå inte kommer att ligga där. Han är med oss från någon annanstans.