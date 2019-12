Konståkaren Maia Shibutani tog brons i pardans, samt brons i lagtävlingen, i par med sin bror Alex Shibutani, under vinter-OS i Pyeongchang 2018.

Nu tvingas 25-åringen ta en paus från tävlandet på obestämd tid.

Anledning är att hon drabbats av en potentiellt elakartad tumör, rapporterar New York Post.

Det var i oktober, under en vistelse i New York, som Maia Shibutani uppsökte sjukhus till följd av en virussjukdom. Men under en röntgenundersökning på sjukhuset upptäcktes en tumör på njuren.

Konståkaren Maia Shibutani tävlar i par med sin bror Alex Shibutani. Foto: CHUCK MYERS / ZUMAPRESS.COM/ALL OVER PRESS ZUMA PRESS

60/40-chans

”Att få det här beskedet har varit chockartat och svårt att hantera. Jag varit så rädd, men jag har fullt stöd från min familj, läkare och sjuksköterskor”, skriver hon i ett öppenhjärtigt inlägg på Instagram intill en bild på henne i en sjukhussäng.

I lördags opererades Maia Shibutani och tumören avlägsnades utan komplikationer.

En smärtsam procedur, enligt konståkaren.

”Min läkare säger att det är 60/40 att tumören var svårartad eller godartad (vi kommer att få veta snart), men jag är ung, vid god hälsa och känner mig tacksam för att det upptäcktes så tidigt”, skriver Maia Shibutani på Instagram.

Vill undvika rykten

Utöver dubbla OS-brons 2018 är Maia Shibutani även trefaldig världsmästare. Hon har tävlat ihop med sin bror, den tre år äldre Alex Shibutani, i över 15 år. De har vunnit 13 internationella medaljer tillsammans och har numera det gemensamma smeknamnet ”ShibSibs”.

Säsongen 2016/2017, efter VM i Finland, var duon rankad tvåa i världen men våren 2018 meddelade konståkningsparet att de tar en paus från allt tävlande på obestämd tid.

Nu väljer Maia Shibutani att berätta om sitt insjuknande för att förhindra ryktesspridning.

”Samtidigt som det här är djupt personlig information vill jag inte att rykten ska spridas, eller att någon ska oroa sig för att någon sagt att de sett mig på sjukhus. Jag kommer att försöka vara positiv och fokusera på min återhämtning. Jag uppskattar allt stöd och goda vibrationer som har skickats i min riktning. Jag håller tummarna nu, jag också”, skriver hon på Instagram.