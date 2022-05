Under många år ledde skippern Thomas Ulsrud det norska curlinglandslaget till stora framgångar.

Och meritlistan var imponerande.

Bland annat blev det 17 mästerskapsmedaljer, varav ett VM-guld i Peking 2014 och ett OS-silver i Vancouver 2010.

Nu har norrmannen gått bort, skriver VG.

Hustrun Elin Grödal bekräftar för tidningen att maken somnade in under tisdagen efter en tids cancersjukdom. Hon berättar vidare att Ulsrud under hela sjukdomsperioden var hundra procent säker på att han skulle tillfriskna – och att han därför inte ville prata om sjukdomen offentligt.

– Han var en helt unik människa. Alltid positiv och optimistisk. Han brydde sig om andra och ville alla väl. Han hade inte en enda fiende. Middagen stod alltid klar när jag kom hem, såvida han inte var ute och reste med curlingen, säger Elin Grödal till tidningen.

Sjukdomen upptäcktes under en rutinkontroll vid norska Olympiatoppen i december 2020.

– Det är fruktansvärt tråkigt och det känns väldigt orättvist, säger mångårige vännen och lagkamraten Torger Nergård.

Texten uppdateras.

