Walter Wallberg säkrade Sveriges första OS medalj då han vann puckelpist och sedan dess har det tuffat på och Sverige har nu säkrat sex OS-medaljer, varav hela fyra varit guld.

Och trots att Svenska olympiska kommittén satt det offensiva målet att spelen i Peking ska bli de medaljmässigt bästa någonsin så är starten något som sticker ut.

– Det har varit en guldmedalj per dag i starten. Det är osannolikt bra. Jag ser fram emot all energi som kommer in i övriga truppen, det är klart att det är viktigt med en bra start. Framgång föder framgång, säger SOK:s OS-chef Peter Reinebo.

Just frasen ett guld om dagen är något som Reinebo fått höra frekvent de senaste dygnen samtligt som gratulationerna från andra ledare avlöst varandra.

– Det där har ju blivit ett skämt nu, jag säger att tar vi en medalj per dag så gör våran trupp det väldigt bra och då är jag väldigt nöjd.

Sveriges OS-medaljer Guld Walter Wallberg, puckelpist. Jonna Sundling, längdskidor Sara Hector, storslal. Nils van der Poer, skridskor Silver Maja Dahlqvist, längdskidor Brons Oskar Eriksson & Almida de val, mixeddubbel curling Visa mer

Ligger före Norge

Reinebo återkommer till att toppkapaciteten i den svenska OS-truppen aldrig varit högre samtidigt hyllar han ledarna.

– Vi är otroligt nöjda och jag tycker att vi ska ge en stor pushning till våra ledare inte bara till de aktiva. Jag tycker att våra ledare med de här förutsättningarna vi har här löser det på ett fantastiskt bra sätt samtidigt som de är fantastisk stöttning.

Han fortsätter:

– Jag är glad och rörd och oerhört stolt över att vara ledare för den här truppen.

De svenska framgångarna innebär också att Sverige just nu ligger före Norge - som annars ses som suverän inom vintersport. Enligt Reinebo kommer Norge, som deltar i betydligt fler idrotter än Sverige att kliva förbi i sinom tid.

– Norge kommer att slå oss och kan vi hålla oss före dem ett par dagar är det väldigt, väldigt bra.

Topp fem i medaljligan i OS Sverige 6 (4, 1, 1) Nederländerna 7 (3,3,1) Kina 5 (3,2,0) Norge 7 (3,0,4) Rysslands olympiska kommitté 9 (2,3,4) Guld, silver och brons presenteras inom parentes. Visa mer

LÄS MER: Hela programmet till OS i Peking • Schema och svenska tv-tider

LÄS MER: Längdskidor i OS – tv-tider och program här!