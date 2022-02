Skicrossåkarens dramatik – fick inte komma in i Kina

Alexandra Edebo anländer till OS efter en minst sagt dramatisk månad.

Med bara veckor kvar till avfärd kraschade Edebo i en duell under en världscuptävling i Idre. Hon gjorde illa sig i nacken och länge var det osäkert hur lång rehabiliteringen skulle bli.

– Jag var väldigt orolig. Jag tänkte att det var otroligt dålig timing, säger hon.

Men nacken till trots tog hon sig tillbaka och var i fin form när laget väl skulle flyga mot Zhangjiakou. Vid mellanlandningen i Helsingfors tog det dock tvärtstopp. En stämpel, som behövdes från kinesiska ambassaden i Stockholm, saknades i hennes dokumentation.

– Jag fick inte kliva på flyget, för att jag saknade den här stämpeln. Det var ju lite dramatiskt att få se hela mitt lag och alla boarda och jag fick stå kvar. Det var sent på kvällen och det var ju bara att direkt ge sig på telefonen för att försöka lösa problemet, berättar hon.

Blixtsnabbt fick hon tag på SOK som satte i gång att försöka hitta ett PCR-test i Helsingfors som var godkänt av Kina. Stället fick hålla öppet extra länge så att Edebo kunde ta sig dit och göra testet som behövdes.

För den 25-åriga skicrossåkaren väntade sedan en tidig morgon där hon väntade in all ny dokumentation, bokade nytt flyg och via paris slutligen landade i Peking – ett dygn efter sina lagkamrater.

– Det var lite end of the world-känsla, men det löste sig ju bra. Det var innan allt föll på plats som det var lite panik.

