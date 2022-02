9 februari startar herrarnas hockeyturnering i Peking, och en dag senare kliver Tre Kronor in i OS.

Lettland väntar i premiären.

– De spelar ingen träningsmatch innan allt startar, men vi har matcher att titta på sedan deras OS-kval. De har tappat fem-sex killar från det laget, men spelsättet borde vara lika, säger Garpenlöv om Sveriges första motstånd.

TRE KRONORS SPECIAL TEAMS PP1 Tömmernes Bromé - Klingberg - Pudas Lander PP2 Holm Wallmark - Holmberg - Bengtsson Olofsson BP1 Hultström, Lennström, Kruger, Nordström/Friberg BP2 Fantenberg, Folin, Rydahl, de la Rose / Johansson, Brodin Visa mer

Tre Kronor hade, bortsett Dennis Everberg, samtliga spelare på is under söndagens träning. Rögleforwarden landar i Kina under dagen och ansluter till övriga laget om han klarar sina coronatester.

Söndagens gemensamma träning var den längsta under vistelsen i Peking och förutom en del fem mot fem- och smålagsspel låg fokus på att hitta kemi i powerplay och boxplay.

– Jag gillade inställningen och fokuset på träningen. Vi håller på och sätter vårt spel nu. Viljan finns, det syns, tycker ”Garpen”.

Vad är tanken bakom de två powerplay-enheterna ni satt ihop?

– Bromé, Klingberg och Lander spelade ihop under Karjala. De har kemi sedan tidigare. Wallmark är en duktig spelfördelare och är säker med puck, han ska leda ett powerplay. Sedan får vi se om de stannar i powerplay turneringen ut, eller om vi byter ut någon. Det gäller att leverera när man får chansen.

Annars fick Linus Johansson, som landade ett dygn efter resten av truppen, känna på isen för första gången.

Han testades i en ren Färjestadskedja med Gustav Rydahl och Jacob de la Rose.

– Linus måste få träna några pass först. Vi får se var han ska spela om han spelar. Det här är bara vårt andra pass med nästan hela laget.

Tömmernes och Garpenlöv under en av Sveriges träningar på OS. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Ett backpar som säkerligen kommer få axla ett stort ansvar under OS är Henrik Tömmernes och Jonathan Pudas. Båda har haft starka säsonger med sina klubblag och under Tre Kronors första träningar i Peking har de spelat tillsammans.

– Vi rankar inte våra backpar, utan de har olika arbetsuppgifter där ute. De har spelat ihop tidigare och det känns dumt att sära på spelare som gjort det bra tillsammans förut.

Kommer de bära ett stort antal minuter för er?

– Jag tror att alla sex backar kommer få känna på det, men det handlar om leverans. Klarar man av att leverera, då får man mer istid också.

Ni byter om sex backar till premiären?

– Nej, sju, men vi kommer nog spela på sex.

Kör ni 13 forwards?

– Ja, den möjligheten finns och då tar vi den.

I stora drag kommer Tre Kronors premiärlag mot Lettland se ut som under söndagens ispass. Med största sannolikhet kommer Dennis Everberg ta plats i en av kedjorna och i powerplay.

– Tanken är att det kommer se ut så här. Vi kommer inte ändra om mycket, det skulle i sådana fall vara om det uppstår skador eller om det inte stämmer med kemin, avslutar Garpenlöv.

SÅ KAN TRE KRONOR STÄLLA UPP I PREMIÄREN

Målvakter

Lasse Johansson (Adam Reideborn, Magnus Hellberg)

Backpar

Henrik Tömmernes - Jonathan Pudas

Philip Holm - Christian Folin

Oscar Fantenberg - Lukas Bengtsson

Theodor Lennström - Linus Hultström

Kedjor

Mathias Bromé - Anton Lander - Carl Klingberg

Max Friberg - Marcus Krüger - Joakim Nordström

Pontus Holmberg - Lucas Wallmark - Fredrik Olofsson

Gustav Rydahl - Jacob de la Rose - Daniel Brodin/Linus Johansson

Dennis Everberg har ännu inte tränat med Tre Kronor. Han väntas göra sin första träning under måndagen.