Olyckan var framme när Tre Kronor nötte powerplay på förmiddagens träning, kinesisk tid. Jonathan Pudas avlossade skott från vänstersidan och prickade Lander, som stod parkerad framför mål, i ansiktet.

Det blev mål, jubel utbröt, men det tystnade illa kvickt när det visade sig att pucken tagit illa på Lander.

Efter en kort vila i båset traskade Tre Kronor-centern ut till omklädningsrummet med en person från det medicinska teamet.

Landers kedjekamrat Mathias Bromé befann sig nära situationen.

– Det blev mål, såg jag. Han fick pucken på sig men jag tror inte att det är någon fara med honom. Det gör ont att stå framför kassen och göra mål, men det är klart att det är läskigt när man gör illa sig så där, men jag tror att det är lugnt med honom, säger han.

Bra kemi i kedjan: ”Klickade hemma i Sverige”

Lander har under träningarna i Peking spelat ihop med Bromé och Carl Klingberg, en kedja som var lyckosam ihop under Karjala Tournament tidigare under säsongen.

– Jag tycker att vi spelade bra där så det gäller att bara fortsätta att bygga vidare på det förtroendet och spelet, säger Mathias Bromé.

Det var den tredje träningen för Tre Kronor, som nu bara saknar Dennis Everberg som snart förväntas ansluta.

– Det är kul att vara här, det är klart att det är lite annorlunda med tidsskillnaden och isen men det är roligt att vi är här. Vi är på plats och alla är redo att spela, avslutar Bromé.

